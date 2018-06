Claudio Amendola | Non voglio far parte di un paese che chiude i porti

Claudio Amendola contro Matteo Salvini : Claudio Amendola prende posizione sulla questione migranti e lo fa schierandosi contro Matteo Salvini. «Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti», ha detto Amendola, ospite dell’arena organizzata dal «Piccolo Cinema America» al Porto Turistico di Roma a Ostia. Dopo la proiezione del suo film: «Il permesso – 48 ore fuori», dal palco allestito davanti al maxi-schermo, l’attore e regista ha detto: «Salvini sta dando ...

Claudio Amendola ha le idee chiare : il duro attacco a Matteo Salvini : Claudio Amendola, ospite dell’arena organizzata dal “Piccolo Cinema America” al Porto Turistico di Roma a Ostia, ha criticato le politiche sull’immigrazione del nuovo governo giallo-verde e, in particolare, le scelte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Non voglio vivere in un Paese che chiude i suoi porti”. “Salvini sta dando voce a un sentimento che è più lontano da me di qualunque ...

Claudio Amendola - Giorgia Wurth e Alessandro Cattelan pazzi per il golf : L'Open ha riscosso successo anche tra attori e personaggi del mondo dello spettacolo. Sui campi del Gardagolf County Club sono arrivati infatti fra gli altri Claudio Amendola, Giulia Bevilacqua, ...

Hotel Gagarin : recensione del film con Claudio Amendola - Luca Argentero e Barbara Bobulova : Arriva nelle sale il primo film di Simone Spada con Claudio Amendola, Luca Argentero e Barbara Bobulova. Vi forniremo trama, recensione e commento. Franco Paradiso è un faccendiere, pieno di debiti che si arrangia nel tentativo di racimolare denaro. Così grazie al sapiente aiuto di Valeria metterà in piedi una troupe per realizzare un film in Armenia. I cinque eroi del cast tecnico partiti dall’Italia si ritroveranno bloccati nel bel mezzo del ...

Claudio Amendola “Renzi impari da Salvini - il miglior politico”/ “La sinistra lascia a Lega-M5s le periferie” : Claudio Amendola critico con la sinistra: "Renzi impari da Salvini, è il miglior politico purtroppo. La sinistra e il Pd ormai hanno delegato e lasciato le periferie a Lega e M5s"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:58:00 GMT)

Claudio Amendola ed il tweet shock contro Karius : “si dia all’eroina” : Claudio Amendola stavolta ha esagerato. Il noto attore romano, ha commentato ieri attraverso la propria pagina Twitter la finale di Champions League, decisa da qualche errore di troppo del portiere del Liverpool Karius. Il commento di Amendola però è stato un po’ troppo eccessivo, criticatissimo dai suoi stessi follower: “Ora Karius ha due possibilità. L’alcool o l’eroina. Consiglierei la seconda, più rapida. Ce potevamo annà noi allora”, ha ...

Claudio Amendola : "L'infarto? Mi ha fatto capire che la vita è meravigliosa" : Claudio Amendola ha preso parte alla seconda puntata di Vuoi Scommettere?, programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti.L'attore romano, al momento della presentazione, ha parlato del "piccolo" infarto che ha avuto lo scorso settembre. Amendola ne parlò già a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5, durante la puntata trasmessa lo scorso 7 aprile. Queste sono ...

"Hotel Gagarin" - Claudio Amendola - Silvia D'Amico e Caterina Shula : la videointervista : I tre attori protagonisti del film di Simone Spada, dal 24 maggio al cinema. Una commedia sulla speranza, sui sogni, sulle...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Claudio Amendola e il messaggio sulla felicità (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:20:00 GMT)

