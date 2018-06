Clamoroso Cristiano Ronaldo | rischia il rosso col Var e due giornate di squalifica…

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l'errore è Clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l'errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo ! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo ...

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l’errore è Clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l’errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo ! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo trascinatore. Dopo aver incassato il gol del pareggio di Diego Costa, il Portogallo è riuscito a portarsi in vantaggio prima dell’intervallo grazie alla doppietta di CR7. clamoroso però l’errore di De Gea che sul mancino ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer Clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...