Citroën C1 - Una settimana con la Airscape VTi 72 Urban Ride Day 1

quattroruote

(Di lunedì 25 giugno 2018) La protagonista del Diario di bordo di questaè unaC1VTi 72, a cinque porte. In sostanza, la piccola francese si rinnova principalmente nel motore, che è sempre il mille a tre cilindri di origine Toyota (lo stesso della Aygo), ora dotato di doppia iniezione, indiretta e diretta, e di quattro cavalli in più (da 68 a 72 CV). Ma per loccasione arriva un leggero restyling, che riguarda nuovi colori e materiali, oltre ai nuovi chevron del marchio sul portellone, e soprattutto debutta questa serie speciale, ispirata alle crossover. Naturalmente non ha nessuna ambizione fuoristradistica, ma con i profili neri nei passaruota si dà unaria da crossover cittadina, ben riuscita. In più, la versioneè dotata del tetto di tela apribile, di colore rosso. Il prezzo, 14.300 euro, comprende volante di pelle, vetri posteriori oscurati, cerchi di ...