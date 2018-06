Cine Comic Fest a Genova dal 4 all' 8 luglio | incontri e anteprime

Cine&COMIC FEST II - Dal 4 all'8 luglio al Porto Antico di Genova : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

CasaleComics - Riso&Rose e CuCine in festa a Moncalvo : A Ozzano si chiude Riso&Rose in Monferrato 2018: l'appuntamento è con la manifestazione 'Rosarancio il colore di Arte, Enogastronomia, Sport Giovanile': numerosi eventi dalle 9 alle 19 nella giornata ...

Avengers : Infinity War - in verità Ant-Man e The Wasp erano nel Cinecomic? - Best Movie : Tutto bene fino a qui, ma attenzione alla risposta della Lilly, che dal quanto suo, è invece convinta di aver partecipato all'avventura! «Per la cronaca, io ero lì. Solo che ero minuscola» , ha ...

Cine&Comic Fest 2018 : Zerocalcare firma il manifesto della seconda edizione. In anteprima Ocean's 8 - Best Movie : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo , l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

“Veni - vidi - risi” : una nuova casa per la comicità italiana a cura di Stefano SarCinelli : Dal 21 giugno in libreria debutta "Veni, vidi, risi", nuova collana di testi comici pubblicati da Edizioni Ultra, curata dall'attore e scrittore Stefano Sarcinelli. Fra teatro e televisione, cinema e Web, la storia e futuro, un’esplorazione entusiasmante ed esilarante del mondo variegato dell’umorismo.Continua a leggere

Eroi e supereroi : i Cinecomic Marvel e DC del 2019 : A metà del 2018, il calendario dei cinecomic a base di Eroi, supereori e antiEroi è già chiaro: dopo Black Panther, Avengers: Infinity War, Deadpool 2, non resta che aspettare Ant-Man and the Wasp (in uscita il 14 agosto), dal momento che l’uscita di Aquaman è stata posticipata. cinecomics Marvel del 2019 Silver & Black – data uscita: 8 febbraio 2019 (USA) Dopo Venom,il secondo spinoff dell’universo di Spider-Man, sarà tutto ...

Ant-Man and The Wasp : tante scene inedite nel nuovo spot del Cinecomic - Best Movie : ... con il nostro protagonista che fa un elenco esteso di tutte le cose necessarie per sconfiggere il villain della situazione e salvare il mondo. Insomma, mica male, non trovate anche voi? Il ...

The Batman : un attore della Marvel vorrebbe entrare nel cast del Cinecomic - Best Movie : Chissà, magari il cineasta riuscirà davvero a trovargli un ruolo, voi che dite? In fondo, Serkis non è certamente estraneo al mondo dei cinecomic, dato che ha già interpretato i panni del villain ...

Al Cinema “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia : Dal 7 giugno arriva nelle sale italiane “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia prodotta da Roberto Capua per Action Bran. Il ritratto candido e irriverente di una generazione e dei suoi “amori difficili”. Il film girato tra Roma e Parigi ha toccato anche la Puglia, Valle D’Aosta, fino alla meravigliosa cima del Monte Bianco. Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso ...