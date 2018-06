Ciclismo – Campionato italiano femminile su strada | il Gran Premio Residenze Reali a

Ciclismo - la Biesse Carrera impegnata al Campionato Italiano Under 23 : Il team Biesse Carrera è impegnato con Stefano Bertoletti, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Michel Piccot, Luca Rastelli e Stefano Taglietti al Campionato Italiano Under 23 Mentre il resto del team è impegnato alla Adriatica Ionica Race, gli Under sono pronti a tornare in sella per la gara di Taino (Va), valida per il Campionato Italiano Under 23. Un percorso misto che vedrà protagonisti i nostri Stefano Bertoletti, Kevin Colleoni, Raul Colombo, ...