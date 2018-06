Chiara Ferragni e Fedez | visita guidata del lussuoso nido d’amore

tvzap.kataweb

(Di lunedì 25 giugno 2018) A poche settimane dal loro ritorno in Italia, domenica 24 giugno, i Ferragnez come si sono ribattezzati, hanno virtualmente invitato tutti i loro fan a fare un giro nella loro nuovissima e bellissima casa milanese, situata nel nuovo polo City Life che sorge nel quartiere noto come Milano Fiera. La regina di Instagram ha illustrato a tutti i follower com’è stata sistemata la nuova abitazione sua e del futuro marito – ovviamente c’è anche un occhio di riguardo per il piccolo Leone – pur tenendo molto a specificare che non è ancora finita del tutto. Casa, il tour via Instagram TV Il tour è stato messo in piedi grazie a Instagram e alla nuova funzione del social network denominata Instagram TV (che consente trasmissioni video più lunghe rispetto alle story tradizionali, specialmente agli influencer con molto seguito) ed è stato ...