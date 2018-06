CHIARA FERRAGNI Dall' incidente hot alle trasparenze | Fedez si mette la benda sulla

Gaffe social per Fedez - riprende CHIARA FERRAGNI in posa hot e poi chiede scusa : La pace tra i due è ormai fatta e lo si capisce dalle tante Instagram stories pubblicate dopo il “piccolo incidente di percorso”, nelle quali Fedez e Chiara Ferragni sembrano andare d’amore e d’accordo. Di quale incidente stiamo parlando? Una “svista” di Fedez che sui social però non è passata inosservata: nel fare una foto al cane di casa, Matilde, il rapper ha immortalato anche la fidanzata senza accorgersi ...

Tutti a guardare i piedi di CHIARA FERRAGNI : quel particolare della foto non sfugge agli utenti : FUNWEEK.IT - Che Chiara Ferragni avesse dei piedi non propriamente bellissimi è cosa arcinota solo che regolarmente, soprattutto quando posta foto scalza o con scarpe aperte, gli utenti dei...

CHIARA FERRAGNI/ Foto - il quadro di famiglia con Fedez e Leone conquista tutti : CHIARA FERRAGNI pubblica una Foto di famiglia con Fedez e Leone e conquista tutti i followers: nel frattempo, continuano i preparativi per il matrimonio. Innamorata dei suoi uomini, felice e serena della vita che è riuscita a costruirsi, CHIARA FERRAGNI , su Instagram, ha condiviso una splendida Foto di famiglia che ha conquista to tutti i suoi followers.

CHIARA FERRAGNI / "Leone ha cambiato la mia vita - ha aggiunto energia al mio lavoro" : CHIARA FERRAGNI , intervistata da Vanity Fair, svela come ha rimesso in sesto i suoi capelli sfibrati dopo la gravidanza, poi parla di positività e follower(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:00:00 GMT)

