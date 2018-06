Chi decide cosa indossa la first lady?

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : risposta al Belgio e ora c’è il risChio del sorteggio per decidere vincente del girone : L’Inghilterra si abbatte su Panama. E questa volta non è solo Kane a trascinare i compagni nel tennistico successo per 6-1 che vale l’accesso agli ottavi, insieme al Belgio, con un turno d’anticipo. E la vittoria larga apre il fronte per il primo posto del girone, perché le due qualificate sono perfettamente alla pari e al momento a decidere la prima posizione è la classifica fair play, quindi quella di ammoniti ed espulsi. Sono avanti gli ...

Mondiali - Argentina shock : con la Nigeria i calciatori si autogestiranno e decideranno la formazione - “Sampaoli? Se vuole può guardare la partita dalla panChina - altrimenti nessun problema” : “Jorge Sampaoli sta subendo un logorio che ricorda un tentativo di “colpo di stato”. Cosi’ l’argentino ‘Clarin’ definisce il clima “denso” (pesante) che si respira in questi giorni nel ritiro dell’Abicelsete a Bronnitsy, dove sono e’ in corso un duro confronto tra il ct e la squadra, ai minimi termini dopo le prime due brutte partite del Mondiale russo. Secondo l’autorevole ...

Pagelle Portogallo-Marocco 1-0 - Mondiali 2018 : decide ancora Cristiano Ronaldo! MarocChini generosi - ma non basta : Prima vittoria di questo Mondiale per il Portogallo, che batte 1-0 il Marocco. A decidere è ancora una volta Cristiano Ronaldo, a segno dopo quattro minuti di gioco. Gli africani ci hanno provato, giocando un secondo tempo aggressivo in cui probabilmente meritavano un gol che non è arrivato, sancendo la prima eliminazione di Russia 2018. PORTOGALLO (4-4-2) Rui Patricio 6,5 – Si fa trovare prontissimo nelle poche occasioni in cui è ...

F1 - tre Gran Premi in due settimane! Vettel-Hamilton - la lotta si infiamma : Chi esploderà in estate? Si decide il Mondiale : Il Mondiale di Formula Uno sta per giungere a una vera e propria svolta. Non siamo ancora arrivati a metà della stagione ma il campionato della classe regina si appresta a un’estate caldissima che potrebbe risultare determinante nella corsa verso il titolo iridato. La F1 torna infatti in Europa dopo la trasferta in Canada e affronterà tre weekend consecutivi di gara, tre Gran Premi nel giro di quindici giorni che daranno un vero e proprio ...

Caso CucChi - il carabiniere che fece riaprire l'inChiesta : "Mi minacciano". E Trenta decide di incontrarlo : "Ho ascoltato il carabiniere Casamassima su Facebook, ne ho già discusso con il comandante generale dell'Arma e sono disponibile a parlare con lui". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, ...

MasChio o femmina? Lo decide un interruttore nascosto nel Dna : Scoperto nel Dna un interruttore ‘nascosto’ che, da solo, è in grado di determinare il sesso dell’individuo: disattivato durante lo sviluppo di topi maschi, ha portato alla formazione delle ovaie al posto dei testicoli. I risultati dell’esperimento sono pubblicati sulla rivista Science dal Francis Crick Institute di Londra: se confermati anche sull’uomo, i risultati potrebbero aiutare a capire meglio i disturbi ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso Chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova riChiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Austria - il governo Chiude 7 moschee e decide l'espulsione di alcuni imam : Giro di vite in Austria contro l'Islam «illecito». Il governo di Vienna ha infatti comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di

Mondiale 2018 - proposte semiserie per decidere per Chi tifare : L’atmosfera è inevitabilmente dimessa. Si contano sulle dita di un paio di mani quanti al bar la mattina stanno parlando del Mondiale di calcio che si apre fra una settimana esatta. È l’oblio degli assenti. Se l’Italia ce l’avesse fatta a qualificarsi, tre quarti della nazione avrebbe già indossato i panni del ct per preparare la formazione, criticando quella del vero commissario tecnico, e tutti avrebbero calibrato ferie e impegni di lavoro in ...

Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five - a Milano il 9 giugno si decide Chi sfiderà Neymar : I team, maschili e femminili, vincitori delle otto tappe locali si affronteranno all’Anfiteatro Martesana con un solo obiettivo: volare in Brasile per conoscere il fenomeno del Psg durante la Finale Mondiale È tutto pronto a Milano per la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five 2018. L’atto conclusivo in Italia del torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bulle che porta il nome della stella del Paris Saint Germain, appena tornata dall’infortunio ...

Roland Garros - Marco CecChinato : “Il miglior momento della mia vita - decide tutto la testa. Contro Djokovic? Proverò a vincere” : Marco Cecchinato sta emozionando l’Italia intera con le sue straordinarie prestazioni al Roland Garros. Ieri il palermitano ha sconfitto il belga David Goffin Contro ogni pronostico e si è così qualificato ai quarti di finale dello Slam parigino, sorprendendo tutti gli appassionati di tennis che non lo conoscevano. Il palermitano è entrato in una nuova dimensione e lui stesso è incredulo come ha rivelato in un’intervista rilasciata ...

Referendum - Di Maio : 'Via il quorum - non decide Chi va al mare' - : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...