Cheryshev ' Uruguay top | Russia migliori'

Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Suarez e Cavani dal primo minuto - Golovin e Cheryshev con Smolov : Il primo posto nel gruppo A in palio in occasione del match tra Uruguay e Russia, che si sfidano oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16.00 nella Samara Arena per conquistare la vetta del girone. I padroni di casa e i sudamericani, con due vittorie a testa contro Arabia Saudita ed Egitto, hanno già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi dei Mondiali 2018 e giocheranno con animo sereno per guadagnarsi un piazzamento al vertice della classifica ...