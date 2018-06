Chelsea-Sarri | per i tabloid è fatta

Sarri al Chelsea - è fatta annuncio vicino - vivrà dentro il centro sportivo del club : LONDRA - E' tutto pronto per lo sbarco di Maurizio Sarri in Premier League , come nuovo tecnico del Chelsea. Ha avuto la pazienza di aspettare, l'ex timoniere del Napoli, in particolare che si ...

Chelsea : Sarri è il nuovo allenatore - vivrà nel centro sportivo : PANCHINA Chelsea- Ultime ore prima dell’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l’annuncio e’ ormai imminente, dopo il raggiungimento dell’accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l’ex tecnico dietro il pagamento di poco piu’ di cinque milioni di euro. Trovata l’intesa tra i due club, non sembrano esserci piu’ ostacoli ...

Calcio - Chelsea-Sarri annuncio vicino : ANSA, - LONDRA, 25 GIU - Ultime ore prima dell'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l'annuncio è ormai imminente, dopo il raggiungimento ...

Chelsea-Sarri pronti per l'annuncio : il tecnico vivrà nel centro sportivo di Cobham : Ultime ore prima dell'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l'annuncio è ormai imminente, dopo il raggiungimento dell'accordo tra i Blues e ...

Chelsea-Sarri : è fatta - il “maestro” sbarca in Premier League : Maurizio Sarri è in procinto di essere annunciato dal Chelsea nel ruolo di allenatore dopo l’addio di Conte, fatto fuori a causa di dissidi con la società Il Chelsea è vicino ad annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo manager del club inglese che si concentrerà immediatamente sul mercato, secondo quanto riporta il Daily Mail. Sarri, 59 anni, probabilmente firmerà un contratto di due anni che includerà l’opzione per un ...

Sarri al Chelsea/ Al Napoli 5 milioni di indennizzo - per Abramovich spesa totale di 37 milioni! : Sarri al Chelsea, al Napoli 5 milioni di indennizzo, per Abramovich spesa totale di 37 milioni considerando anche lo stipendio dell'allenatore e la buonuscita a Conte(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Sarri-Chelsea - vicina l'ufficialità : la prima richiesta è Higuain : Il tecnico toscano è a un passo dalla panchina dei Blues, che dovrebbero pagare al Napoli un indennizzo

Napoli - De Laurentiis : 'Areola? Ho anche altri tre nomi. Sarri al Chelsea - siete sicuri?' : ROMA - Il presidente De Laurentiis voleva parlare solo dello stadio al termine del vertice in Prefettura sul San Paolo, ma alla fine si è lasciato andare e ha dato qualche indicazione importante sul ...

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...

Callejon al Milan? / Lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri : presto l’addio ma per dove? : Jose Maria Callejon al Milan? Le ultime voci di calciomercato danno lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri, ma in entrambi casi l'affare è complicato.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Mercato Fabian Ruiz è già a Napoli. Juve-Cancelo - fatta per 38 milioni. Chelsea-Sarri ai dettagli : ROMA - La Roma continua ad essere la principale protagonista del Mercato di fine giugno. Mentre sta conducendo, sull'asse Parigi-Milano, le trattative per Pastore , atteso nella capitale tra giovedì e ...

Chelsea - Sarri fa la spesa in Serie A : Mertens - Higuain e Rugani : Chelsea, Sarri- Mancano solamente pochi dettagli per l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L’ormai ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a portare con se diversi pupillo direttamente dalla Serie A. Occhi puntati su Higuain. L’attaccante argentino resta il primo obiettivo del tecnico, pronto a costruire la squadra attorno al “Pipita”. Mertens E Rugani […] L'articolo Chelsea, Sarri fa la ...

Sarri al Chelsea/ L'agente è a Londra : accordo vicino per sostituire Conte? : Sarri al Chelsea, L'agente del tecnico è a Londra: accordo vicino per sostituire Conte? Maurizio Sarri sembra ormai davvero ad un passo dal club inglese(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:17:00 GMT)