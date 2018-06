Che fine ha fatto Roberta Morise

India - la drammatica fine di Alex Dinu : commercialista di successo si suicida perchè Messi sta giocando male : Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto oggi nel letto del fiume Meenachil il cadavere di Alex Dinu, un commercialista di successo Indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi che era scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell’Argentina con la Croazia per 3-0. Nella sua pagina online il quotidiano The Times of India cita una fonte della polizia secondo cui i resti di Alex sono stati rinvenuti alle 8.30 locali, confermando ...

Arabia Saudita - fine del divieto : da oggi anChe le donne possono guidare : I giovani, le donne e l'economia sono al centro delle riforme in un Paese in cui il 70% dei giovani ha meno di 30 anni. La revoca del divieto risponde così, secondo molti osservatori, a una logica ...

Moavero - la misura estrema : 'Spero di no - ma se..'. Perché sugli immigrati l'Europa rischia la sua fine : Mai come in questo momento l' Europa è stata vicina alla sua fine politica. Non lo dice il 'vulcanico' Matteo Salvini , che ha dato un anno di tempo a Bruxelles, , ma un tecnico misurato come Enzo Moavero . Intervistato dal Messaggero, il ministro degli Esteri punta ...

Che fine ha fatto l’orologio notturno su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con Oreo? Cattive notizie : Non sono pochi a chiederselo: che fine ha fatto l'orologio notturno su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo l'aggiornamento Oreo? Perché non è possibile più impostare un determinato orario in cui il telefono mostri proprio sul lato curvo il solo riferimento temporale? Con l'adeguamento ad Android 8.0, è stato pensato un nuovo menù per la funzione ma pure quest'ultima è cambiata, nel senso che non potrà più essere impostata in maniera ...

OROSCOPO PAOLO FOX E BRANKO/ Oggi sabato 23 giugno 2018 : Che fine settimana sarà? Previsioni segno per segno : OROSCOPO di Oggi, sabato 23 giugno 2018, di PAOLO Fox e BRANKO: analisi segno per segno. Capricorno settimana complessa, Toro in difficoltà, Leone molto agitato in questo periodo.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:56:00 GMT)

Canada - fa jogging ma oltrepassa il confine USA : arrestata/ La madre : "La frontiera è una trappola perché..." : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) A Milano non si usa - A proposito dell’esportazione di un sistema romano (la mazzetta immobiliare) nella città-stato meneghina e delle diffe

Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario Serpa Che sbotta : Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti” Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario ...

Antonio Lubrano - Che fine ha fatto il ‘difensore civico’ più amato dai telespettatori? : “A questo punto la domanda sorge spontanea“, per citare una sua frase divenuta cult, che fine ha fatto Antonio Lubrano di Scampamorte, suo nome per intero? Accento napoletano, capelli bianchi, occhialoni in bella vista e il tono del difensore civico amato dai telespettatori. L’esordio sul piccolo schermo era arrivato nel 1968, precisamente cinquant’anni fa ma già con un importante passato tra quotidiani e settimanali, con ...

Shock Colombia - SanChez minacciato di morte : “farai la fine di Escobar” - calciatore ucciso dopo Usa ’94 : La Colombia si sa, ha una tifoseria molto calda, a volte anche un po’ sopra le righe: Sanchez è finito nel mirino dopo l’espulsione nella prima gara Il ritiro della Colombia è stato tristemente animato stamane, dalla notizia delle minacce di morte a Sanchez, centrocampista ex Fiorentina. “Farai la fine di Escobar”, hanno scritto alcuni tifosi su Twitter al povero calciatore, tweet prontamente cancellati dalla polizia ...

Che fine ha fatto Noemi Letizia - l’ex Papi Girl : Che fine ha fatto Noemi Letizia? Dopo un matrimonio lampo e qualche flirt, l’ex Papi Girl è di nuovo innamorata e incinta. Oggi la ragazza di portici che chiamava Silvio Berlusconi, “Papi”, è cresciuta. Ha 27 anni e alle spalle un matrimonio finito con Vittorio Romano, rampollo della Napoli bene da cui ha avuto due figli. La coppia, dopo sette anni di fidanzamento, era convolata a nozze nel giugno del 2017, salvo poi separarsi ...

Migranti - Melania dai bambini al confine : «Voglio un'America Che governi col cuore» : ... comunque, visto che mercoledì Trump ha annunciato una marcia indietro con la firma dell'ordine esecutivo per porre fine alla controversa pratica che ha scatenato le critiche e lo sdegno del mondo ...