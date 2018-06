Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa

Pompei - Che cos’è il Complesso di Championnet dove il turista americano ha fatto cadere una colonna : Quartiere esclusivo dell'antica Pompei, caratterizzato da domus terrazzate molto panoramiche. È il Complesso dello Championnet, dove sabato scorso un turista americano è inciampato facendo cadere una colonna. Prende nome dal generale Jean Étienne Championent che, nel periodo della presenza francese a Napoli nel 1799, fu grande fautore delle ricerche in questa zona.Continua a leggere

Maturità 2018 - Che cos’è l’Etica Nicomachea di Aristotele : Perché l'Etica Nicomachea di Aristotele uscita come seconda prova alla Maturità 2018 si chiama così? La risposta (incerta) riposa con le spoglie mortali di Nicomaco, figlio del grande filosofo stagirita, che dopo la morte unì il trattato di suo padre ai suoi commenti e decise di pubblicarne l'opera postuma.Continua a leggere

Endometriosi : Che cos’è e come si affronta : L’Endometriosi è una condizione patologica che colpisce il 10-20% delle donne in età fertile, caratterizzata dalla presenza del tessuto che normalmente riveste la cavità uterina (l’endometrio) in altre sedi, quali ad esempio l’ovaio, le tube, il peritoneo, la vagina e più raramente aree più distanti. Quando l’area interessata si trova all’interno delle pareti muscolari dell’utero si parla di adenomiosi. Indipendentemente dalla sede in cui si è ...

Che cos’è Skam - il teen drama che vive sui social : Da anni si racconta che la tv, e in generale l’intrattenimento, sono cambiati grazie alla rete. E, allargando lo sguardo, siano stati rivoluzionati dai modi d’uso legati agli smartphone e agli ambienti che vi fioriscono, dalle piattaforme video come YouTube (e presto Instagram, che si prepara a lanciare una sezione per clip lunghe fino a un’ora) ai social network strettamente intesi fino alle chat. Non si era però mai visto nulla come Skam, il ...

Roma : fermato con 80 pasticChe di “Yaba” Cos’è la ‘droga di Hitler’ : Detta anche “droga della pazzia” per gli effetti violenti che provoca, è una delle nuove sostanze low cost, sempre più diffuse nelle periferie delle grandi città

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia Qe» : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

Cos’è l’underboob? Il nuovo trend social Che fa impazzire il web [GALLERY] : L’underboob è quel trend social che fa impazzire il web, ecco cosa si sono inventate le influencer per accalappiarsi più like e popolarità Cos’è l’Underboob? Semplice, è la nuova moda delle più sexy fashion blogger ed influencer che consiste nel mostrare nelle foto la parte più bassa del seno, lasciando alla fantasia il resto. Questo nuovo trend fa accalappiare alle donne più sensuali e popolari dei social tanti like e ...

Che cos’è un meteotsunami? Ecco alcuni precedenti nella storia : Quando intense tempeste si muovono su acque aperte possono generare un muro d’acqua noto come meteotsunami, un raro evento che può provocare danni lungo la costa della massa d’acqua. Questi eventi sono difficili da prevedere e possono includere piccole onde, quasi non rilevabili, oppure onde più grandi in grado di inondare le aree costiere. Gli esperti del National Weather Service (NWS) spiegano che “i meteotsunami hanno caratteristiche simili ...

Che cos’è l’emicrania addominale - e come capire se il proprio bimbo ne soffre : Quando il proprio bambino dice di avere il mal di pancia, non sempre è facile individuare le cause del suo malessere. Un virus intestinale, la reazione ad un cibo che ha fatto male, una bevanda troppo fredda, un’intolleranza, a volte semplicemente una scusa per non andare a scuola: il sintomo può nascondere un’infinità di cose. C’è però una patologia che non tutti conoscono, e con cui è bene che mamma e papà prendano confidenza ...

Pittura quantica - Che cos’è e perché migliora la vita : In evidenza, Acqua, luce e suono influenzano il dna di Dab Qualche anno fa scrissi come la musicoterapia potesse essere utilizzata come cura nei casi di stress, disturbi cognitivi, ansia, depressione, dolore e cefalea. Il 24 maggio scorso si è svolto il convegno Acqua, luce e suono nella riprogrammazione epigenetica del benessere nella Sala delle feste della Regione Toscana a Firenze. È emerso che l’acqua, la luce e il suono possono essere ...

Che cos’è il gruppo Bilderberg? : 9 giugno 2015, la sorveglianza del meeting Bilderberg si prepara per l’arrivo del gruppo a Telfs, Austria (foto: Sean Gallup/Getty Images) Che cos’hanno in comune Bill Gates, Henry Kissinger e Lilli Gruber? Tutti hanno partecipato ad almeno un Bilderberg, l’esclusiva conferenza annuale a cui partecipano 120-150 tra le più influenti persone del pianeta per discutere del suo futuro, quest’anno a Torino dal 7 al 10 ...

Animali : anChe le api sanno cos’è lo zero - come primati e bambini : anche le api sanno cos’è lo zero, proprio come delfini, primati e bambini in età prescolare: lo studio, pubblicato su Science, è stato condotto dall’Università di Melbourne in collaborazione con l’Università di Tolosa. “Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni, allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza ...

Che cos’è il design thinking e perché serve alle imprese : lampadina L’idea di design thinking circola da diverso tempo anche in Italia, dove inizia a essere interiorizzata dalle aziende che vedono in questo approccio un valido aiuto per risolvere le più svariate questioni. Nato negli Stati Uniti, il design thinking, come si può capire dal nome, trae le sue origini dal design. “È una metodologia principalmente di problem solving. I primi contributi sono arrivati negli anni Sessanta, poi ...