vanityfair

: Chantilly, il più bello dei castelli francesi - TravellerItalia : Chantilly, il più bello dei castelli francesi - fabri_firenze : @vodka_revolver @mantynsky_ L’apoteosi della pasticceria, i cappuccini di Simone sono un capolavoro di schiumosità!… - Briciole_DeS : Auguri ad Assunta che festeggerà con questa chiffon cake alle fragole e chantilly al limone più tanta tanta frutta… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Winston Churchill, che lo visitò due volte nella sua vita, disse che «Il Castello diè molto piùdi quello di Versailles», la Maison Christian Dior, che didi Francia se ne intende, ci ha organizzato l’ultima sfilata, e il principe Amyn Aga Khan ha investito un patrimonio, per finanziare varie ristrutturazioni, stregato dal suo fascino. «Con i suoi fossati, torri e torrette, oltre alla possente forza architettonica, il castello possiede uno charme da favola», ha detto il principe a Vanity Fair. «Per non parlare delle scuderie, che sono eccezionali (Dior le ha scelte per il suo spettacolare defilé), il giardino, disegnato da Le Nôtre, i suoi spettacolari spazi acquatici… uno scenario da film», continua il principe, che è anche presidente della Fondazione pour la Sauvegarde du Domaine de, creata nel 2005, da suo fratello, l’Aga Khan Karim. LEGGI ANCHE10 ...