C' era una volta la Lega Nord Eletto primo sindaco leghista d' Abruzzo

huffingtonpost

: Abbiamo davvero fatto tanto per complicarci una vita che già non era semplice di suo. Ora il danno che abbiamo fatt… - beppe_grillo : Abbiamo davvero fatto tanto per complicarci una vita che già non era semplice di suo. Ora il danno che abbiamo fatt… - carlosibilia : Con grande impegno, fatica, perseveranza, forza e competenza. Nonostante tutto e nonostante tutti. #AVELLINO è un c… - RickyTrevisani : C’era una squadra in maglia bianca, pantaloncini rossi, che era solida in difesa, giocava un calcio divertente e av… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) La parola "" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per lae cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la primaè riuscita a strappare unin, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato delturno, superando il candidato del centrosinistra, euscente, Francesco Comignani. A trainare al successo Scordella, che ha ricevuto anche la telefonata di Matteo Salvini, l'ottimo risultato ottenuto dalla. "Voglio dimostrare di poter essere in grado di poter fare qualcosa per la mia città. Voglio ringraziare tutto l'rato che ha creduto in me, e ora con la mia squadra cercheremo di poter dare il via al cambiamento in questa città. Le priorità - ha detto il neo...