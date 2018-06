' C' è un tizio per terra e non sembra felice' | la radiocronaca della fidanzata è tutta da

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : Vettel TORO SCATENATO! Rimonta disperata - sorpassi a ripetizione! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Personale ATA 2018/2019 - ripartizione organici : news 23/06 : Ultime notizie al 23 giugno 2018 sugli organici del Personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019. Una circolare del Miur riguardante la situazione degli organici per il prossimo anno scolastico è stata emanata proprio ieri (venerdì 22 giugno 2018) dallo stesso Ministero. Vediamo brevemente i contenuti del suddetto documento. Personale ATA 2018/2019: una circolare del Miur […] L'articolo Personale ATA 2018/2019, ripartizione organici: news ...

TORCHIARA GRAN GALA PER IL TRENTENNALE DEL "SOLStizio D'ESTATE" : Si è anche definita TORCHIARA Città dei bambini per i vari momenti di spettacoli idonei a tale fascia d'età. Non mancano giornate dedicate all'agricoltura, con richiamo ai prodotti locali, uva, vino, ...

21 Giugno 2018 - oggi è il Solstizio d’Inverno 2018 nell’Emisfero Australe : ecco il doodle di Google disponibile solo per il Cile : oggi, 21 Giugno 2018, nell’Emisfero Boreale inizia ufficialmente l’Estate astronomica, in quanto ricorre il Solstizio: nell’Emisfero Australe, invece, inizia la stagione invernale. In alto, a corredo dell’articolo, il doodle di Google celebrativo del Solstizio d’inverno 2018 nell’Emisfero Australe, disponibile solo per il Cile. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col ...

Le celebrazioni per il solstizio d’estate : Ogni anno centinaia di persone si raccolgono intorno alle rovine neolitiche di Avebury, nella contea di Wiltshire, patrimonio Unesco, per celebrare il solstizio d’estate, aspettando l’alba al termine della notte più breve dell’anno. Qui si trova il più grande Stone Circle del mondo, con circa 348 metri di diametro, risalente ad un periodo compreso tra il 2500 e il 2200 a.C. A differenza di quelle di Stonehenge (non molto ...

Solstizio d’estate - perché oggi inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Solstizio 21 giugno - cosa c'è da sapere sul giorno più lungo - e sull'estate - : Il 21 giugno 2018, alle 10:07 UTC , 12:07 ora italiana, inizierà ufficialmente la bella stagione con il Solstizio d'Estate: sarà il giorno più lungo dell'anno , 15 ore e 15 minuti, e sarà seguito ...

