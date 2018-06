Cattolica | schiaffo al figlio 15enne che fuma una canna | denunciato il padre

fanpage

(Di lunedì 25 giugno 2018) Succede a, in provincia di Rimini. Il ragazzino era stato sorpreso al parco con gli amici e condotto in caserma dai militari, che poi hanno avvertito il genitori, un 40enne ristoratore. L’accusa nei suoi confronti è di abuso di metodi di correzione. "Non importa, ame interessa che lui non finisca nei guai" dice ora l'uomo.