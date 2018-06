Cateno De Luca chi è nuovo sindaco di Messina/ Video - da protesta in mutande all’arresto : non avrà Consiglieri : Chi è Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina dopo i ballottaggi Comunali 2018. Video, dalla protesta in mutande all'Ars fino all'arresto nel 2017: governerà senza Consiglieri(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:14:00 GMT)

Dalla protesta in mutande all’elezione : Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : Eletto primo cittadino con oltre il 65% dei voti, già sindaco di Fiumedinisi e Santa Teresa di Riva, nel 2007 si era spogliato nell’Assemblea regionale della Sicilia. Finito sotto inchiesta per abuso d’ufficio e per evasione fiscale

Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : dalla protesta in mutande agli arresti all'elezione : stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti . Ma il nome di Cateno De Luca non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. Una delle immagini che sono rimaste negli annali , di lui, è quella di quando, nel 2007, rimase in mutande nell'Assemblea regionale della Sicilia: la Bibbia in ...

Elezioni amministrative ME2018 : da piazza Duomo - la chiusura della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca [Video] : 22 giugno 2018 Da piazza Duomo a Messina, la diretta della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca. canidato a sindaco per Palazzo Zanca. Il prossimo 24 giugno, il parlamentare regionale ...

Turismo per Cateno De Luca : 'Partire dalla valorizzazione dei Forti umbertini' : ... favorire la divulgazione delle nostre tradizioni sia attraverso la realizzazione del Museo delle arti e dei mestieri, che organizzando spettacoli folkloristici, sono iniziative indispensabili e ...

Elezioni amministrative ME2018 : sul suo presunto inciucio con Saitta - Dino Bramanti risponde a Cateno De Luca : ... 'il problema è ben più ampio, perché soggetti politici di questo calibro, che ogni giorno, spinti dall'ossessione del potere, riescono puntualmente a trasformare la nobile sfera della politica in un ...

Elezioni amministrative ME2018 : Cateno De Luca - denuncia un inciucio Saitta-Bramanti : Mettiamola sul ridere al cospetto di Fragale, la prostituzione politica di certi consiglieri comunali di Messina appare come quella delle verginelle che custodivamo il fuoco sacro'.

Elezioni amministrative ME2018 : sui Servizi Sociali - ecco l'intervento di Cateno De Luca - candidato a sindaco per Palazzo Zanca - : Importante poi promuovere e sostenere il mondo dell'associazionismo che a vario titolo si occupa di sociale, valorizzandone l'apporto e definendo forme stabili di confronto e di partecipazione'. '...

Lorenzo Crespi candidato alle comunali a Messina/ L'attore nella lista di Cateno De Luca - "Io un'Araba Fenice" : Lorenzo Crespi si candida alle elezioni comunali a Messina: L'attore sarà infatti capofila nella lista di Cateno De Luca, ex Udc: "Voglio occuparmi di giovani; faccio rinascere la mia città"(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:03:00 GMT)