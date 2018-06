Carlo Conti | parla la ex Roberta Morise | Lo lasciai io | per me era quasi come un

Roberta Morise : "Con Carlo Conti non ci sono conflitti - ma stima reciproca" : È un momento d'oro per Roberta Morise. Dal punto di vista professionale, visto che da settembre affiancherà GianCarlo Magalli a I Fatti Vostri (e nel frattempo conduce Sei in un Paese meraviglioso su Sky), prendendo il posto di Laura Forgia, sia dal punto di vista personale, considerato che prosegue a gonfie vele la relazione con Luca, l'imprenditore svizzero di ventotto anni conosciuto a Lugano nel corso di un evento ("matrimonio? Se me ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 19 giugno 2018 fra Russia-Egitto - Con il cuore di Carlo Conti e la brillantina immortale di Grease : La serata parte con la curva di Italia1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Russia-Egitto valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando appena sopra la soglia del 25% di share. Segue la curva blu del Tg1 poco sopra il 20% e quella del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, mentre tutte le altre linee sono ben al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che sfiora il 9%. Prime time con la curva ...

Marco Carta ospite da Carlo Conti : “La fede mi ha dato grande forza” : Marco Carta ad Assisi da Carlo Conti tra fede e musica Martedì 19 giugno è andata in onda su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi la serata benefica “Con il cuore nel nome di Francesco” condotta da Carlo Conti. Da molti anni il programma sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Un parterre ricco di ospiti hanno calcato il palco tutti uniti per ridare un sorriso a chi l’ha perduto: ...

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : in diretta da Assisi l’evento condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti Al Bano - Ron - Meta e Moro - Orietta Berti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 l’appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la serata benefica che dal 2003 aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Questa sera, in diretta subito dopo il Tg1 delle 20.00, dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, Carlo Conti conduce per il decimo anno consecutivo la manifestazione che unisce musica, cultura e spiritualità, con la ...

“Bellissimi!”. Carlo Conti : a 6 anni dal sì con Francesca - la dedica che ‘scioglie’ i fan : Carlo Conti in versione inedita. Quella romantica. Il conduttore e padrone di casa de La Corrida, di solito usa poco i social network e soprattutto per lavoro. E infatti quando l’altro giorno ha postato su Instagram quello scatto tenerissimo col figlio di spalle, al mare, ha ricevuto una pioggia di cuoricini e di commenti. Ora, invece, il pensiero (e i like, e i messaggi) è tutto per la moglie Francesca Vaccaro. È un’occasione ...

Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12/06/2018 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, ore 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2018, la dodicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la settima volta insieme al timone dell’evento. Due martedì sera (più una terza serata che si terrà più avanti) per celebrare i maggiori successi della Musica […] L'articolo ...

Shade/ Sul palco con Federica Carta. A Carlo Conti : “Mia nonna ti adora” (Wind Music Awards) : Tra i premiati degli Wind Music Awards ci sarà oggi anche Shade, il rapper conosciuto per i singoli 'Bene ma non benissimo' e 'Irraggiungibile' con Federica Carta.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:36:00 GMT)