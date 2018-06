Capelli | tutta l’intensità del castano cioccolato

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Per molte donne, l’arrivo dell’estate fa rima con cambiamento. E se il primo passaggio si traduce in una bella sforbiciata, subito dopo arriva la voglia di cambiare il colore dei. L’uscita dal grigiore dell’inverno, e dalle prime instabili giornate primaverili, infatti, comporta il bisogno di dare un nuovo volto al look ricercando tonalità più intense, luminose e vivaci. Chi ha icastani, ad esempio, sa bene quanto sia importante trovare la giusta colorazione, quella che valorizzi il proprio tono senza che si appiattisca su un colore spento. Le ultime tendenze sembrano soddisfare tutte le esigenze e i desideri, annoverando le sfumature avvolgenti deltra i trend colore più hot dell’estate 2018. In cima alla lista, rimane indiscusso protagonista della brown palette il, una nuance vibrante, piena e vigorosa. Facile da gestire anche nella calda ...