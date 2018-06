Caos in Serie A | vari club a rischio retrocessione | ipotesi di ripescaggio sempre più

Caos Serie B - il Palermo torna a tuonare : nel mirino l’amicizia tra l’arbitro La Penna ed il Frosinone : Palermo e Frosinone si sono giocate il passaggio dalla Serie B alla A, ma ancora la partita non sembra essere terminata, continua mediaticamente Il Palermo torna a parlare e lo fa per bocca del presidente Giammarva. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente dell’U.S. Città di Palermo Giovanni Giammarva commenta, ai microfoni ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il Caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Terremoto Serie A e Serie B - tutti i club a rischio : più di 10 squadre pensano al ripescaggio - è Caos [DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie A e Serie B, si preannuncia un’estate caldissima e che potrebbe portare a clamorosi ribaltoni, non sono da escludere retrocessioni e ripescaggi. Partiamo dalla situazione più delicata, quella del Parma. Il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione ...

Serie C Girone C - è Caos : un top club rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Serie B nel Caos : playoff verso il rinvio per il caso Bari : La Serie B va verso il rinvio dell'inizio dei playoff: tutto ruota intorno al caso Bari e la sfida con il Cittadella. L'articolo Serie B nel caos: playoff verso il rinvio per il caso Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bufera in Serie B : deferito il Foggia - coinvolti calciatori e tecnici - rischiano in tanti - 37 soggetti nel Caos! : La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale il Foggia per responsabilità diretta ed oggettiva e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici. La decisione è stata presa sulla base degli atti di indagine della procura della Repubblica di Milano. Il deferimento è legato ad una Serie di ...

Caos Serie B - blocco del campionato possibile : ecco le novità : Il Caos dei diritti tv è soltanto uno dei problemi che probabilmente infiammeranno l'estate della Serie B. Infatti, la Lega B dopo il bando non ha avuto alcuna offerta che rispettasse il costo minimo. La Lega B ha pubblicato un bando per i diritti televisivi del prossimo triennio e nessuna delle emittenti che ha risposto ha raggiunto la cifra minima di 60,5 milioni a stagione per l'acquisizione dei diritti. Adesso si aprono le trattative private ...

Serie C : Caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di penalizzazione, ...

Serie C - penalizzazione pronta e Caos : assurda situazione cambierà la classifica Video : Una situazione assurda ma quanto mai realistica quella che sta accadendo ad una societa' di #Serie C. Si sa che da tempo il club versa in condizioni societarie molto difficili, ma adesso sembra che tutto si complichi con una #penalizzazione l'ennesima che sta per arrivare e la squadra che sembra quasi impotente davanti ai punti che continuano ad essere decurtati in classifica. E pensare che la stagione era iniziata con prospettive allettanti e ...