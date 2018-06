Cani bruciati vivi a Sondrio | 5mila euro di taglia sul responsabile

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) “5.000di: questa è la somma messa sul capo del delinquentedell’incendio doloso che ha causato la morte di dueuccisiad Albaredo per San Marco in provincia di. I duesono stati rinvenuti carbonizzati nella giornata di ieri dalla loro proprietaria. Secondo la prima ricostruzione il motivo per cui la mano ignota avrebbe appiccato l’incendio sarebbe da ricercare nel fatto che questiabbaiavano in continuazione dando fastidio ai vicini“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Non sappiamo quali siano le reali motivazioni che hanno causato la morte innocente nel peggiore dei modi di due creature innocenti – dice Lorenzo Croce presidente nazionale di AIDAA – è un gesto criminale che deve essere punito, ma presenteremo domani un esposto alla procura diper ...