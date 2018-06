CANCELO ALLA JUVENTUS Affare fatto col Valencia | domani sarà a Torino per firmare

Inter - arrivato Nainggolan. CANCELO a un passo dalla Juve : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'Nainggolan è la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ...

CANCELO ALLA Juventus/ Affare fatto col Valencia - visite mediche già mercoledì? : Cancelo alla Juventus: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:15:00 GMT)

CANCELO ALLA Juventus/ Trattativa ad un passo dalla chiusura - al Valencia 38 milioni di euro : La Juventus è ad un passo dall'acquisto di Cancelo, esterno portoghese attualmente in forza al Valencia. alla compagine spagnola offerti 38 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:21:00 GMT)

CANCELO ALLA Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

JOAO CANCELO ALLA JUVENTUS/ L'affare si chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

CANCELO ALLA Juventus e l’Inter prepara la “vendetta” contro il Valencia : Inter alle prese con diverse trattative di mercato, alcune delle quali si intrecciano con i rivali della Juventus, come quella per Cancelo… Un’Inter vendicativa, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Il club nerazzurro infatti, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dal Valencia in merito alla trattativa per Cancelo. Dapprima nessuno sconto effettuato ai nerazzurri, poi l’accordo in procinto di ...

Joao CANCELO ALLA Juventus/ Affare che procede spedito - l'esterno spinge per l'approdo in bianconero : Continua la trattativa tra Juventus e Valencia per chiudere l'Affare Cancelo. l'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : CANCELO ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

CANCELO ALLA Juventus/ I dirigenti del Valencia tornano in Spagna senza l'accordo coi bianconeri : Cancelo alla Juventus, il Valencia fissa il prezzo: 40 milioni cash, senza contropartite. La Juventus resta comunque in pole position per l'ex Inter degli spagnoli(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:09:00 GMT)

Juventus - stretta finale per CANCELO : 40 milioni dalla cessione di Rugani : stretta finale PER Cancelo- La Juventus si prepara a mettere le mani su Joao Cancelo. Il terzino portoghese sarebbe ormai ad un passo dai bianconeri. Beppe Marotta sarebbe pronto ad accontentare le pretese del Valencia. 40 milioni la richiesta, la Juventus proverà ad avvicinarsi alla cifra imposta dal club spagnolo inserendo nella trattativa alcuni bonus. […] L'articolo Juventus, stretta finale per Cancelo: 40 milioni dalla cessione di ...

CANCELO ALLA Juventus/ Il Valencia fissa il prezzo : 40 milioni cash : Cancelo alla Juventus, il Valencia fissa il prezzo: 40 milioni cash, senza contropartite. La Juventus resta comunque in pole position per l'ex Inter degli spagnoli(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:35:00 GMT)

CANCELO ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato - il portoghese polemico "allontana" i bianconeri? : CANCELO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:40:00 GMT)

CANCELO ALLA Juventus? / Calciomercato - il terzino : "Mi aspettavo di più dall'Inter - ora voglio..." : Cancelo alla Juventus? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:12:00 GMT)

CANCELO ALLA Juventus?/ Il Valencia ha rifiutato la prima offerta - non accetta contropartite : Continua la caccia della Juventus a Cancelo, esterno portoghese in forza al Valencia. La compagine spagnola non accetta eventuali contropartite tecniche ma chiede solo soldi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:27:00 GMT)