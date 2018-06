California | nel 2017 suicidio assistito per quasi 400 persone

Lo straordinario spettacolo delle sequoie giganti nel Yosemite National Park in California : una GALLERY dal sapore magico [FOTO] : 1/35 AFP/LaPresse ...

Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco : 3 terremoti solo in California : Molteplici terremoti stanno colpendo la California oggi, mentre continua l’Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco. Un terremoto di magnitudo 3.8 ha provocato qualche piccola scossa, secondo il Servizio Geologico statunitense. Inoltre, sono stati registrati altri due terremoti, uno di magnitudo 2.8 e uno di magnitudo 3 lungo la costa e tra Sacramento e San Jose. Non sono stati riportati danni o feriti, secondo i media locali. Prosegue, ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria cala il tris nell’ultima tappa! Corsa a Bernal : Con una tappa per velocisti a Sacramento si è chiuso il Giro di California 2018: Fernando Gaviria, pur in volata molto particolare, si è confermato l’uomo più forte degli sprint, ottenendo il terzo successo in tre volate nella Corsa a stelle e strisce che prevedeva un’ottima startlist per quanto riguardava le ruote veloci. La Quick-Step Floors ha impostato un ottimo treno nel finale e nell’ultimo chilometro la Katusha-Alpecin ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Usa : svolta California - obbligo pannelli solari su case nuove : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nel deserto Californiano si fa surf sulle onde artificiali : Los Angeles , askanews, - I più grandi surfisti del mondo sfidano le onde create artificialmente. Tutti ospiti nel surf Ranch dell'11 volte campione del mondo Kelly Slater. Nella città di Lemoore, in California, va in scnea la prima competizione ufficiale di surf in un bacino artificiale. Nel suo ranch Slater ha sviluppato una tecnologia per creare ...

Dopo 40 anni - la svolta nel "cold case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

Dopo la California e Parigi - Disneyland sbarca nel nostro Paese? : Individuata anche un'altra possibile area A riferire all'agenzia di stampa Italpress che si sta nuovamente ragionando su Disneyland è l'assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao . ...