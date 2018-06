Caldo | al via il Piano Estate Sicura 2018 del Ministero della Salute

Padova : al via il ‘piano Caldo’ per gli anziani (2) : (AdnKronos) – Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d’estate sono poi previsti i soggiorni climatici con diverse ...

Padova : al via il ‘piano Caldo’ per gli anziani : Padova, giu. (AdnKronos) – Con l’estate scatta il ‘piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle ...

Salute - i rischi del Caldo estivo : al via il servizio di prevenzione in Friuli : Per informare i cittadini sulle conseguenze che le ondate di calore possono avere sulla Salute e per prevenirne i rischi, anche per l’estate 2018 l’Amministrazione regionale – informa una nota – ha attivato un servizio di informazione, prevenzione e controllo, gestito da Televita spa. Sul piano dell’informazione, chiunque può telefonare al call center Salute e sociale (0434 223522) e chiedere consigli utili su come ...

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - Caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Previsioni Meteo - fine Maggio col botto : ondata di super Caldo al Centro/Sud mentre diluvia al Nord/Ovest : 1/8 ...

Papa Giovanni XXIII - la salma nella “sua” Bergamo : le mani di cera deformate dal Caldo durante il viaggio : È stato il viaggio del ritorno “a casa”, nella sua Bergamo, da santo. Ma durante il trasporto verso la Lombardia, la salma di Papa Giovanni XXIII ha subito una deformazione che la Curia tende a minimizzare ma – scrive il Corriere – che preoccupa il Vaticano. “La lastra di cera che ricopre le mani è più sottile e lavorata – ha spiegato al quotidiano milanese monsignor Giulio della Vite, segretario ...

