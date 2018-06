Calciomercato | Srna | «A Cagliari con ambizioni oltre la salvezza»

Calciomercato Cagliari - Srna si presenta : 'Porto leadership - per me parlerà il campo' : Un acquisto d'esperienza, un giocatore che seppur non più giovanissimo si è affermato nel calcio internazionale vincendo moltissimi titoli con lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, tra i quali anche una ...

Calciomercato Cagliari : Srna firma per un anno : Ora è ufficiale: Darijo Srna, difensore laterale destro croato, classe 1982, è un giocatore del Cagliari. Dopo aver superato le visite mediche, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Cresciuto nelle file dell’Hajduk Spalato, nel 2003 si è trasferito allo Shakhtar Donetsk, dove è diventato il capitano della squadra. Con gli ucraini ha giocato 536 partite – tra Champions League, Europa League e le competizioni ...

Calciomercato Cagliari - ecco Srna a blindare la difesa : Cagliari - Darjo Srna ha accettato l'offerta del Cagliari : il 36enne difensore croato, svincolato dallo Shakhtar Donetsk firmerà un contratto fino al 30 giugno 2019, più opzione per una ulteriore ...

Calciomercato Cagliari - Srna ha accettato : nei prossimi giorni le visite mediche : Rinforzo di qualità ed esperienza per il Cagliari, che arricchisce la difesa con l'arrivo di Darijo Srna. Alla fine l'esterno croato ha deciso di accettare l'offerta della società rossoblu, 15 giorni ...

Calciomercato : il Cagliari aspetta Maran e prende Srna : Ultime formalità per Rolando Maran al Cagliari: il presidente del club sardo Tommaso Giulini e il ds Marcello Carli hanno di fatto concluso la caccia al nuovo allenatore e sono pronti all’annuncio ufficiale. È solo una formalità: si stanno curando gli ultimi dettagli per definire l’addio al Chievo di Maran. Poi sarà la volta della firma del contratto con la società rossoblù. Il Cagliari sta già lavorando per la stagione 2018/19 anche ...