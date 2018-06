Calciomercato Roma | ecco Pastore | il Flaco è atterrato a Ciampino | martedì le visite

Santon alla Roma / Calciomercato - visite mediche completate : ora deve conquistare gli scettici : Santon alla Roma, Calciomercato: visite mediche completate. Il terzino arriva dall'Inter nell'affare Radja Nainggolan e ora deve conquistare gli scettici che non sono felici dell'acquisto.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Calciomercato Roma - visite mediche e firma per Santon e Zaniolo : Nicolò Zaniolo , centrocampista classe 1999, e Davide Santon , terzino classe 1991, sono i due nuovi acquisti della Roma. Entrambi hanno svolto le visite mediche nella capitale, a Villa Stuart, dove ...

Calciomercato Roma - spettacolo Monchi - un altro figlio d’arte - in arrivo Hagi : Calciomercato Roma – La Roma è sicuramente una delle squadre più attive in questa prima parte di Calciomercato, colpi di grande spessore e giovani che si candidano a diventare il futuro del club. E nelle ultime ore è arrivata una nuova importante mossa di Monchi, sempre più scatenato e grande protagonista del mercato. Secondo quanto riporta la ‘rosea’ nel mirino è finito Ianis Hagi, 19 anni e figlio d’arte di Gheorghe. Il ...

Hagi alla Roma / Calciomercato - il figlio del Maradona dei Carpazi arriva per 4-5 milioni? : Hagi alla Roma, il figlio del Maradona dei Carpazi pronto a tornare in Italia? Il direttore sportivo spagnolo Monchi potrebbe fare il colpo, andando a prenderlo per 4-5 milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Calciomercato Roma : arriva nella Capitale Pastore : Calciomercato– Comincerà oggi la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il ‘Flaco’ agentino sbarcherà in città all’aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e poi firmerà a Trigoria il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. L’ormai ex giocatore del Psg non sarà il solo però a firmare per la Roma visto che domani toccherà al duo Santon-Zaniolo. I due ex interisti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - si segue Polonia-Colombia - l’obiettivo : Calciomercato Roma – Roma attivissima in questa prima parte di Calciomercato, la squadra di Di Francesco prende sempre più forma, la strategia è stata quella di seguire la linea dei giovani, nelle ultime ore importanti mosse. Occhi puntati anche sui Mondiali in Russia del 2018, l’obiettivo è individuare nuovi talenti, in particolar modo attenzione alla gara tra Polonia e Colombia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Bianda alla Roma / Calciomercato - Monchi ha preso in Francia il nuovo Varane : Bianda alla Roma, Calciomercato: il direttore sportivo spagnolo Monchi ha preso in Francia quello che viene considerato il nuovo Varane. Arriva dal Lens il difensore centrale classe 2000.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Calciomercato Roma - la nona sinfonia di Monchi - e non è finita - : Coric, Cristante, Kluivert, Marcano, Mirante, Pastore, Santon, Zaniolo. E Bianda. Nove, quasi da farci una squadra, con gli acquisti al 24 di giugno della Roma. Monchi non perde tempo. Investe, ...

Calciomercato - Kluivert è già giallorosso : cita Venditti e Grazie Roma : Roma gli ha già fatto sentire il suo calore al momento dell'arrivo nella Capitale, ora Justin Kluivert è chiamato a ripagare i tifosi giallorossi sul campo con gol e giocate. Nel frattempo, il ...

Calciomercato Roma - i giallorossi sono uno spettacolo : altro innesto per il futuro - Monchi show : Calciomercato Roma – La Roma è letteralmente scatenata sul mercato, il club ha già messo a segno colpi importanti sia in entrata che in uscita ed adesso si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Secondo quanto riporta Skysport, si appresta a completare l’acquisto del difensore classe 2000 del Lens, William Bianda. Il difensore francese firmerà un contratto di 5 anni e la Roma pagherà 4 milioni per portarlo ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'ingaggio di Justin Kluivert : Roma - La Roma mette a segno il colpo Justin Kluivert : il giovane attaccante esterno proveniente dall' Ajax costerà al club giallorosso un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, ...

