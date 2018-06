Calciomercato Napoli | pericolo clausole rescissorie | settimana decisiva per 3 azzurri

Calciomercato Napoli - sarà Meret l’erede di Reina : accordo con l’Udinese [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il presidente De Laurentiis continua a lavorare intensamente sul Calciomercato per costruire un Napoli sempre più forte, l’intenzione del numero uno azzurro è quella di accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Importante mossa nelle ultime ore per quanto riguarda la porta, sembrava vicino Areola ma sorpasso nelle ultime ore, il nuovo estremo di difensore sarà Meret. accordo raggiunto con ...

Calciomercato Napoli - agente Meret su trattativa e futuro : Per adesso la squadra che ha dimostrato più convinzione è il Napoli - sottolinea a 'Rai Sport' - Dal punto di vista tecnico sarebbe una delle soluzioni migliori per il calciatore, che in quel di ...

Calciomercato Napoli - il caso Hamsik divide i tifosi : Non è ancora fatta per la permanenza dello slovacco: questa incertezza sta raccogliendo opinioni opposte dai sostenitori partenopei

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : idee chiare - canzonette e priorità : E' tornato a parlare il presidente De Laurentiis e il discorso non poteva che cadere sul mercato del Napoli e delle sue strategie. Va detta la verità: mai abbiamo visto De Laurentiis in difficoltà. E ...

Calciomercato Napoli - Boateng per il dopo Albiol : Se il centrale dovesse lasciare gli azzurri, un nome per sostituirlo - come riporta 'Sky Sport' - potrebbe essere Boateng che Ancelotti ha già allenato. Il difensore tedesco è stato accostato anche ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Hamsik costa 30 milioni” : “Per Hamsik io volevo 35 milioni, io ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30 ma se non me li portano entro lunedì diventano 40”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando le trattative con i club cinesi per Marek Hamsik. “Ne avevo chiesti 35 di milioni per Hamsik – ha detto De Laurentiis – non so perché tutti dicono trenta. Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Hamsik? Voglio 30 milioni entro lunedì' : A tutto De Laurentiis. Il patron del Napoli esce dall'incontro per lo stadio San Paolo - avvenuto in prefettura con il sindaco De Magistris - e dice tutto: da Fabian Ruiz a Marek Hamsik, passando per ...

Calciomercato - il Napoli accelera per Meret : aumentata l'offerta all'Udinese : Napoli-Meret: avanti tutta. È il portiere dell'Udinese il prescelto dalla società azzurra per sostituire Pepe Reina. Dopo le trattative sfumate per Rui Patricio e Leno, e viste le alte richieste del ...

Areola al Napoli / Calciomercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Calciomercato Udinese - trattativa con il Napoli e doppio innesto in entrata : Calciomercato Udinese – Sono ore calde in casa Udinese, dopo l’annuncio di Velázquez come nuovo allenatore bianconero, il club è al lavoro per preparare la prossima stagione. trattativa con il Napoli per il portiere Meret, gli azzurri sono pronti a puntare sull’estremo difensore ma l’ostacolo principale al momento è rappresentato dal valore del cartellino, 25 milioni di euro. Il club bianconero ha individuato un eventuale ...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se parte Milik... (Calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Calciomercato - Sarri bussa in casa Napoli : si tenta il colpo in attacco : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per la prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha chiuso il colpo per il centrocampo, Fabian Ruiz dal Betis, pagata la clausola da 30 milioni, azzurri scatenati sul Calciomercato. Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Sarri al Chelsea, arriva la prima richiesta al presidente Abramovich. Sarri vorrebbe Dries Mertens alla sua corte, dopo averlo lanciato definitivamente al Napoli ...

Calciomercato Napoli : Jahanbakhsh non arriverà - : Il procuratore di quest'ultimo, Amir Hashemi, ha parlato del suo assistito, ora al mondiale con l'Iran: " La Coppa del Mondo per ora è molto incerta, mi dispiace che non ci sia l'Italia, molte big ...

Calciomercato : ritorno di fiamma Napoli-Cavani ma c'è anche la Juve : Lo cerca la Juve, ma voci che filtrano dal suo entourage dicono che tornerebbe molto volentieri a Napoli. In ogni caso, il destino di Edinson Cavani potrebbe a breve separarsi da quello del Psg, dopo ...