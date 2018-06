Calciomercato Juventus | è fatta per Joao Cancelo | martedì sarà già a Torino

Calciomercato Juventus - è fatta per l’arrivo di Joao Cancelo : tutti i dettagli dell’operazione : E’ fatta per il passaggio di Joao Cancelo dal Valencia alla Juventus, il club bianconero verserà 40 milioni di euro agli spagnoli Operazione conclusa, restano da limare gli ultimi dettagli e poi Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno portoghese domani arriverà a Torino, ma le visite le svolgerà solo mercoledì mattina, in attesa che tutto vada al suo posto. Come riporta GianlucadiMarzio.com, l’ex Inter ...

Martial alla Juventus/ Calciomercato - bomba dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri pronti a pagare la clausola di Godin! : Calciomercato Juventus – Juventus attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, prova a prendere forma sempre di più la squadra della prossima stagione di Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can che si candida ad essere il pilastro del centrocampo bianconero, è ormai ai dettagli la trattativa per il terzino destro Cancelo, accordo con il Valencia, nelle casse del club spagnolo circa 38 milioni di euro. Nelle ultime ore altra ...

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : 'Sono qui per vincere tanti trofei' : Il Calciomercato della Juventus prende decisamente sostanza. Dopo Caldara, Spinazzola e Perin è arrivato anche il quarto acquisto per i bianconeri. Nella mattinata del 21 giugno è stato ufficializzato Emre Can, accolto in grande stile al J Medical da tanti tifosi. Una trattativa andata in porto dopo parecchi mesi, messa in piedi pazientemente dalla dirigenza della società campione d'Italia. Contratto fino al 2022 Intorno alle 10:00 del 21 giugno ...

Scambio Icardi-Higuain/ Calciomercato Juventus-Inter - Samuel : “Non sarei stupito se succedesse” : Scambio Icardi Higuain, Samuel possibilista: non sarei stupito se succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamoroso Scambio fra Inter e Juventus. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain continuano a tenere banco in questi giorni tra Calciomercato e Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’Inter non è stato nemmeno convocato, quello della Juventus sì ma è entrato in ...

Calciomercato Juventus - occhio al Real Madrid su Lozano : ... dopo il gol con cui ha consentito al suo Messico di battere la Germania campione del mondo in carica. Hirving Lozano accende il mercato e si prepara ad un'estate da vero protagonista. Chiusa l'...

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianconeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...

Calciomercato Juventus – Joao Cancelo ad un passo : le cifre dell’affare e la richiesta bianconera al Valencia : Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus: i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Valencia sulla base di 38-40 milioni, si discute sulle modalità di pagamento Dopo l’ottima stagione appena trascorsa all’Inter, Joao Cancelo si è meritato la ‘conferma’ in Italia. Il terzino portoghese però non vestirà la maglia nerazzurra. Tornato al Valencia dal prestito, Cancelo ha attirato le attenzioni della Juventus, alla ricerca di un terzino ...

Calciomercato Juventus - tra Milinkovic-Savic e Pogba - ecco Rabiot e Verratti : TORINO - La prima mossa della Juventus , in caso di assegno da 80 milioni per Pjanic , sarebbe l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic per provare a bruciare la concorrenza di Real Madrid e Manchester ...