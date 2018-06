Calciomercato Cagliari | Srna si presenta | ' Porto leadership | per me parlerà il campo'

Calciomercato Cagliari : Srna firma per un anno : Ora è ufficiale: Darijo Srna, difensore laterale destro croato, classe 1982, è un giocatore del Cagliari. Dopo aver superato le visite mediche, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Cresciuto nelle file dell’Hajduk Spalato, nel 2003 si è trasferito allo Shakhtar Donetsk, dove è diventato il capitano della squadra. Con gli ucraini ha giocato 536 partite – tra Champions League, Europa League e le competizioni ...

Calciomercato Cagliari - Varnier e Kouamè - poi l'assalto a Sandro : Cagliari - Si allontana la pista Silvestre per il Cagliari : l'argentino della Samp non sembra più essere una priorità dopo il sondaggio effettuato. Il club rossoblù resta a caccia di un centrale per ...

Calciomercato Cagliari - quattro innesti per Maran : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con l’arrivo in panchina di Rolando Maran, l’obiettivo per l’ex Chievo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza. Il colpo importante è stato piazzato, si tratta del terzino Srna che si candida ad essere l’uomo in più della retroguardia. Mossa anche per il centrocampo, l’obiettivo principale è quello di trattenere ...

Calciomercato Cagliari - Locatelli o Grassi per la cabina di regia : Cagliari - Dopo Darijo Srna , in procinto di firmare, il Cagliari studia altri possibili rinforzi. La difesa, soprattutto in caso di partenza di Andreolli e a meno che Maran non decida di affidarsi ...

Calciomercato Cagliari - Krajnc a titolo definitivo al Frosinone : Cagliari - Il Cagliari saluta Luka Krajnc , diretto verso la Ciociaria: la cessione al Frosinone del difensore sloveno, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia gialloblu collezionando 31 ...

Calciomercato Cagliari - incontro col Cittadella per Varnier e Kouamè : Cagliari - Nelle prossime ore il Cagliari incontrerà il Cittadella per parlare di due giovani che hanno fatto molto bene in Serie B. Lo spunto al diesse Carli l'ha dato Marco Varnier , 20 anni, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpaccio per il tecnico Maran : Calciomercato Cagliari – Colpo di mercato nelle ultime ore. Il Cagliari si appresta a concludere il colpo Srna. Un acquisto a dir poco a sorpresa, quello del presidente Giulini. Dopo l’offerta dei giorni scorsi, adesso la ‘rosea’ parla di un affare in dirittura d’arrivo. Il sì di Srna è arrivato, l’ex calciatore dello Shakhtar si appresta dunque a prendere possesso della corsia destra Cagliaritana. Maran potrà contare sul ...

Calciomercato Cagliari - ecco Srna a blindare la difesa : Cagliari - Darjo Srna ha accettato l'offerta del Cagliari : il 36enne difensore croato, svincolato dallo Shakhtar Donetsk firmerà un contratto fino al 30 giugno 2019, più opzione per una ulteriore ...

Calciomercato Cagliari : l'esperienza in Sardegna - la carta in più : Il Cagliari, sia sotto la gestione Cellino che sotto quella di Giulini, si è sempre contraddistinto per situazioni fuori dall'ordinario. Magari anche ripetute, ma comunque non per questo ...

Calciomercato Cagliari - Srna ha accettato : nei prossimi giorni le visite mediche : Rinforzo di qualità ed esperienza per il Cagliari, che arricchisce la difesa con l'arrivo di Darijo Srna. Alla fine l'esterno croato ha deciso di accettare l'offerta della società rossoblu, 15 giorni ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Cagliari - tentativo per Abel Hernandez : Calciomercato Cagliari – Ultime ore calde in casa Cagliari, dopo la scelta di Maran come nuovo allenatore l’obiettivo adesso è rinforzare la rosa, in particolar modo novità importanti nelle ultime ore per quanto riguarda l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per il reparto avanzato porta all’ex Palermo Abel Hernandez, in scadenza di contratto con l’Hull City potrebbe tornare in ...

Calciomercato Cagliari - tanti nomi : da Castro a Cerri : Cagliari - Silenzio assordante sull'asse Cagliari-Chievo con una trattativa che sembrava ormai prossima alla chiusura e che invece si è arenata. Fumata grigia per Castro, nonostante l'accordo totale ...