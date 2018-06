Calciomercato Benevento | è possibile il ritorno di Falco

Calciomercato Benevento - Nocerino è più di un'ipotesi : Benevento - Il Benevento ha individuato un altro profilo importante per costruire la rosa che dovrà essere competitiva nel prossimo campionato di serie B. Si tratta di Antonio Nocerino , giocatore dal ...

Calciomercato Benevento - c'è l'accordo con Gori : Benevento - Questione portiere in agenda per il Benevento . Vlad Belec è stato infatti riscattato dalla Sampdoria. Una separazione senza rammarico. Oltre a Belec, ha salutato la squadra giallorossa ...

Calciomercato Udinese - fari puntati su Brignola del Benevento : UDINE - L' Udinese , per il proprio pacchetto avanzato guarda in casa del Benevento . Piace infatti Enrico Brignola , 19 anni, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con il club sannita. Ma i ...

Calciomercato Benevento - seguito Capone dell'Atalanta : Benevento - Il Benevento è sulle tracce dell'attaccante diciannovenne del vivaio dell'Atalanta Christian Capone , in prestito a Pescara nell'ultima stagione e protagonista con la Nazionale Under 21 ...

Calciomercato - la strana decisione di Cy Goddard : rifiuta il Tottenham per il Benevento : rifiutare il Tottenham per andare a giocare al Benevento si può. Lo dimostra la storia di Cy Goddard, trequartista inglese ma di orgini giapponesi, classe 1997, che non è stato convinto dal progetto ...

Calciomercato Benevento - Sagna resta anche in B : Benevento - Certe scelte professionali diventano anche scelte di vita e Bacary Sagna lo scorso gennaio ne aveva fatta una sorprendente, andando a Benevento per tentare l'incredibile rimonta salvezza. ...

Calciomercato Benevento - Bucchi : manca solo l'ufficialità : Benevento - L'allenatore del Benevento nel prossimo campionato di serie B sarà Cristian Bucchi . manca solo l'adempimento burocratico della rescissione col Sassuolo, dopo di che sarà possibile anche ...

Calciomercato Benevento - per la panchina avanza Bucchi : Benevento - Appuntamento rinviato per la conferenza stampa del presidente Vigorito e del diesse Foggia . Rinviato perché il presidente vuole presentarsi con in tasca il nome del nuovo allenatore. ...

Calciomercato Benevento - Sandro andrà via : Benevento - Si è chiusa definitivamente la stagione del Benevento , dopo il rompete le righe di mercoledì. La palla ora passa al mercato. La decisione primaria sarà il tecnico. Per qualche giorno era ...

Calciomercato Benevento - prende quota Bucchi per la panchina : Benevento - Retrocessione incassata, nuovo tecnico da decidere. Il Benevento è in fermento ed è al lavoro per l'erede di De Zerbi . prende quota il profilo di Christian Bucchi , che all'esordio in A ...

Calciomercato Benevento - via al casting : incontrato Grassadonia : Benevento - La scelta dell'allenatore è prioritaria rispetto ad ogni altra decisione. Il Benevento non si nasconde, sa benissimo che ogni movimento di mercato dovrà avere l'avallo del nuovo tecnico ...

Calciomercato Benevento : De Zerbi annuncerà il suo futuro a breve - : In un mondo in cui nessuno dice la verità non è facile credere qualcuno che dice il vero. Quando dico che non metto in competizione Benevento con altro è la verità. Alcune squadre volevano ...