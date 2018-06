Calcio | Spagna sorpresa ma prima

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’Italia : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3 - è uno spot per tutto il Calcio : Cristiano Ronaldo pazzesco - Diego Costa non basta [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Calcio LIVE Spagna-Portogallo DIRETTA Mondiali 2018 : Oggi venerdì 15 giugno si gioca Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. Sfida stellare a Sochi (Russia), il derby iberico si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, scontro totale tra due autentiche corazzate che si fronteggiano in un incontro determinante per l’assegnazione del primo posto nel gruppo A. Da una parte le agguerrite Furie Rosse che partiranno leggermente favorite e che sono nel gruppo delle ...

Calcio DIRETTA - Mondiali 2018 LIVE : Spagna-Portogallo - come seguirla in tv e tempo reale : Questa sera, alle ore 20.00, il Fisht Stadium di Sochi, sarà teatro del big match tra Portogallo e Spagna, primo incontro del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi. Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. ...

CALENDARIO MONDIALI DI Calcio 2018 / Russia : gli orari - sale l'attesa per Portogallo-Spagna : CALENDARIO MONDIALI di CALCIO 2018, Russia: tutte le partite in programma e gli orari. Si comincia oggi, finale a Mosca domenica 15 luglio, 64 partite in totale. Il Mondiale di CALCIO 2018 è iniziato con Russia-Arabia Saudita, ma andando a spulciare il CALENDARIO sono diverse le partite interessanti che ci attenderanno nei prossimi giorni. sale l'attesa per domani quando nell'atipico orario delle 20.00, dovuto al fuso orario con la Russia, ...

ALISSON AL REAL MADRID / Calciomercato - in Spagna l'affare è dato per concluso ma a Roma... : ALISSON al REAL MADRID: l'affare di Calciomercato potrebbe sbloccarsi in breve, i procuratori del portiere delal Roma sono autorizzati a trattare con gli spagnoli

Calciomercato Sampdoria - la bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Calciomercato - Spagna e Mondiale : quando la forma diventa sostanza : E allora fatta salva la necessità di prendere un allenatore da parte del club più prestigioso del mondo, perché gestirla in questo modo? Come se non ci fossero implicazioni in una scelta , e in una ...

Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di Calcio al posto di Julen Lopetegui : L’ex calciatore Fernando Hierro è il sostituto scelto dalla federazione calcistica spagnola (RFEF) per rimpiazzare Julen Lopetegui come allenatore della nazionale per i Mondiali di calcio in Russia, che iniziano domani. Hierro è l’attuale direttore tecnico della nazionale spagnola e The post Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di calcio al posto di Julen Lopetegui appeared first on Il Post.

Calcio - Mondiali Russia 2018 : Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna : A due giorni da Spagna-Portogallo, partita che chiuderà la prima giornata per quanto riguarda il Girone B dei Mondiali di Calcio di Russia 2018, gli iberici hanno trovato il nome dell’allenatore a cui affidare la panchina per questa manifestazione iridata dopo la bufera che ha coinvolto il poi esonerato Julen Lopetegui. Sarà Fernando Hierro, ex centrocampista del Real Madrid, classe 1968, a guidare la Roja. L’annuncio è arrivato da ...

Calcio - Mondiali 2018 : CLAMOROSO! La Spagna esonera Lopetegui a due giorni dall’esordio! : Incredibile ma vero! La Spagna, a due giorni dall’esordio Mondiale contro il Portogallo ha deciso di esonerare l’ormai ex CT delle Furie Rosse Lopetegui, reo di aver già firmato con il Real Madrid (nonostante il prolungamento del contratto con la FederCalcio spagnola), a partire dalla prossima stagione. La notizia era nell’aria dopo che per la tarda mattinata di oggi era stata convocata dal numero uno del Calcio spagnolo, Luis ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : chi alzerà al cielo l’ambita coppa? 32 squadre cullano il sogno. Brasile e Germania al top con Spagna e Francia. Azzurri grandi assenti : Chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo? Questa è la domanda che tutto il globo terrestre si pone alla vigilia dei Mondiali 2018 di Calcio, che avranno in luogo in Russia tra giovedì 14 giugno e domanica 15 luglio, quando al Luzhniki Stadium di Mosca andrà in scena la finale. A pesare come un macigno è soprattutto l’assenza dell’Italia, che per la prima volta dopo 60 anni non è riuscita a strappare il pass per i Mondiali, al termine ...