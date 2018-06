Cala del 4 | 4% il Pil agricolo nel 2017 | ma l' Emilia-Romagna è in controtendenza

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - un'auto elettrica batte tutti i record della cronosCalata più famosa : Così il record della 'Salita alle nuvole', la cronoscalata più famosa al mondo, ha consacrato lo sforzo tecnico della Volkswagen. Non solo, ha ribadito le reali potenzialità della trazione elettrica: ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Sud Italia : forti temporali su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La profonda saccatura centrata sul Nord-Europa ed estesa fino al bacino del mediterraneo centrale, continuerà a determinare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali Italiane dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno in modo particolare, risultando più intense, la Puglia, la Calabria e la Basilicata, specialmente sui versanti ionici. Sulla base ...

Maltempo Enna e Caltanissetta - Coldiretti : gravi danni nelle campagne - chiesto il riconoscimento dello stato di Calamità : “nelle province di Caltanissetta e di Enna è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo“. è questo il risultato della prima analisi della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il ...

Maltempo : Coldiretti - 'strage del grano in Sicilia - è Calamità' : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. "Per questo - conclude la Coldiretti di Enna e Caltanissetta - abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO DEL MILAN?/ Chi è : nato in Calabria - che feeling con Gattuso e Mirabelli : ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO Milan, chi è? L'imprenditore con la grandissima passione per il calcio. E' emigrato negli Stati Uniti dodici anni fa ed è PROPRIETARIO dei New York Cosms.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:16:00 GMT)

La stilista reggina Annamaria Manduci tra le eccellenze Calabresi della XVII edizione del Premio 'La Calabria che lavora'. - Calabria ... : ... Spettacoli AL VIA LA TERZA edizione DEL CONCORSO NAZIONALE PER STILISTI EMERGENTI "NUOVI TALENTI PER LA MODA" 1 marzo 2018 Cultura • Province • Reggio Calabria • Spettacoli Reggio ...

Uomo in pericolo vita : volo dell’Aeronautica da Reggio Calabria a Udine : Un trasporto sanitario d’urgenza da Reggio Calabria a Udine è stato effettuato dall’Aeronautica militare per un Uomo in imminente pericolo di vita. Il volo è stato effettuato da un Falcon 50 del 31/mo Stormo di Ciampino. “Il velivolo – è scritto in un comunicato dell’Aeronautica militare – è decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea da parte ...

Migranti - Salvini : “Vertice Ue - noi pronti a dire di no”. Macron : “In Italia nessuna crisi migratoria - sbarchi Calati dell’80%” : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

'Calabria nel Mondo' - premiata la presidente del Senato : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto il premio 'Calabria nel Mondo'. L'ambito riconoscimento le è stato conferito da Peppino Accroglianò, presidente di C3 ...

Mare Mostrum - tutta l'illegalità del mare Calabrese dall'inquinamento alla pesca di frodo : ABUSIVISMO EDILIZIO L'edilizia senza regole è una piaga di cui il nostro Paese stenta a liberarsi e che fa orribile mostra di sé lungo i litorali più belli: la politica clientelare cerca ancora di ...

A Reggio Calabria la presentazione del volume 'La via della seta' di Lucia Votano : Da scienziata e responsabile di progetti scientifici " impegnata nei grandi esperimenti della fisica delle particelle " ha saputo raccontare anima e segreti del fare scienza.

All'Università Mediterranea la presentazione del rapporto 'L'economia della Calabria' : I lavori saranno aperti dal rettore dell'Università Mediterranea, Pasquale Catanoso, dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Francesco Manganaro, dal coordinatore ...

Reggio Calabria - analisi Arpacal : allarme Escherichia Coli - vietato l’utilizzo dell’acqua in 2 frazioni collinari : In riferimento all’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale Arpacal, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha inviato una nota urgente in cui vieta il consumo alimentare in 2 frazioni del Comune. “Viste le note A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n“ 1367 e 1368/Sian del 19/06/2018, con le quali è stato comunicato l‘esito delle analisi di laboratorio dei campioni di ...

I mini-robot del MIT che si muovono con una Calamita : A proposito: ecco i robot più piccoli e precisi del mondo A spasso per il corpo umano. Xuanhe Zhao, professore al dipartimento di meccanica del MIT, ipotizza di utilizzare questi robot per realizzare ...