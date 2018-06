Cagliari | maltempo improvviso e decine di chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud

Maltempo - Cagliari nel caos : volanti della polizia salvano una donna intrappolata in uno scantinato : Cagliari nel caos a causa del Maltempo che in queste ore sta interessando la Sardegna. Anche i poliziotti delle volanti della Questura di Cagliari sono stati impegnati per i forti disagi creati dalla pioggia di questo pomeriggio. Gli interventi hanno riguardato in particolare segnalazioni di aperture tombini e allagamenti nella zona di Sant’Avendrace e via Dante. Gli agenti hanno operato in via S’ecca Manna, in pieno centro, dove una ...

Maltempo - violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - bomba d’acqua a Cagliari : strade allagate : Domenica di forte Maltempo in Sardegna, dove piogge e temporali si stanno abbattendo sull’Isola da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il Maltempo, che ha ...

Maltempo Cagliari : chiusi parchi - la galleria e il castello San Michele : Per preservare l’incolumità pubblica, a causa dell’avviso di condizioni meteo avverse codice “arancione” emesso dalla Protezione Civile, a Cagliari, dalle 15, i parchi cittadini, la galleria Comunale e il castello di San Michele rimarranno chiusi. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo Maltempo Cagliari: chiusi parchi, la galleria e il castello San Michele sembra essere il primo ...

Maltempo - Cagliari : aziende agricole isolate in montagna a Fluminimaggiore : La bomba d’acqua che ha colpito due notti fa Fluminimaggiore (Su) ha isolato anche diverse aziende zootecniche. La situazione preoccupa Colediretti Sardegna perché, oltre allo straripamento del Rio Mannu, sono tornati a pieno regime diversi torrenti che hanno spazzato via alcune strade rurali. Diversi allevatori hanno trovato il percorso che li doveva portare in ovile ostruito dall’acqua e detriti. Con difficoltà hanno raggiunto i ...

Maltempo - Cagliari : frana sul Polo Museale a Ingurtosu : Gravi danni per la bomba d’acqua che ieri ha colpito l’Arburese e il Fluminese anche nel villaggio minerario di Ingurtosu (Arbus, Ca), dove una frana di detriti e residui delle antiche lavorazioni minerarie si è abbattuta sul Polo Museale di Pozzo Gal sfondando un oblò. L’acqua ha invaso i locali e continua a scendere copiosa a valle. E’ crollato anche il muro della piazza, sotto il palazzo della direzione della ex ...

Maltempo : crolla il controsoffitto di una chiesa a Cagliari : Il controsoffitto dell’unico bagno della storica chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro a Cagliari, è crollato a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di Maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L’intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento. Per fortuna in quel ...

Maltempo Sardegna : forte vento di maestrale - picchi di 65 km/h nel Cagliaritano : Dopo temporali, allagamenti, frane ed evacuazioni, la Sardegna è ora bersaglio delle forti raffiche di maestrale: sono stati registrati picchi di 65 km/h nel Cagliaritano, 35 km/h a Capo Caccia e 20 km/h ad Alghero. Si segnalano disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori: sono stati infatti sospesi i traghetti per Carloforte. Il vento dovrebbe attenuarsi in serata, quando sono previste nuove piogge. Atteso un lieve innalzamento delle ...