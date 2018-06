Cadono le fortezze rosse della sinistra italiana Trionfo della Lega nei ballottaggi

Blastingnews

: RT @lefrasidiosho: Disfatta del Pd in Emilia e Toscana. Cadono tutte le fortezze rosse #Amministrative2018 #Ballottaggi - Eleleo8 : RT @lefrasidiosho: Disfatta del Pd in Emilia e Toscana. Cadono tutte le fortezze rosse #Amministrative2018 #Ballottaggi - AMinghetti : RT @lefrasidiosho: Disfatta del Pd in Emilia e Toscana. Cadono tutte le fortezze rosse #Amministrative2018 #Ballottaggi - RenatoLega : RT @lefrasidiosho: Disfatta del Pd in Emilia e Toscana. Cadono tutte le fortezze rosse #Amministrative2018 #Ballottaggi -

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’Italia sta cambiando tendenza. Il risultato delo di domenica alle elezioni comunali conferma la vittoriacoalizione del centrodestra, trainato dal partitoguidato da Matteo Salvini. Un fenomeno che avviene anche nelle regioni storicamente governate dalla. In Toscana e in Emilia Romagna, zone da sempre considerate di “tendenza rossa”, gli elettori hanno deciso di cambiare preferenza. L'affluenza è stata molto bassa rispetto al primo turno: dal 60,42 per cento è crollata al 47,6 per cento La vittoria dell’alleanza di destra Dopo circa 40 anni, il sindaco di Pisa è di destra. Con più del 52 per cento, Michele Conti, candidato dell’alleanza, Fratelli d'Italia e Forza Italia ha vinto il secondo turno. Invece a Massa è stato scelto nuovo sindaco il candidato, Francesco Persiani, con poco più del 56 per cento, travolgendo il candidato ...