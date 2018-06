Burger King | spot choc per Mondiali in Russia “Premio a ogni donna che si fa mettere

Mondiali 2018 - Burger King choc : "Ricompensa alle donne che si faranno mettere incinta" : Burger King , famosissima catena di fast food, è scivolato su una buccia di banana con una campagna pubblicitaria sessista e subita cancellata. In un video pubblicato sul web, infatti, è stato ...

Burger King : “Hamburger gratis a ogni donna che si fa mettere incinta da un calciatore”. Scoppia la polemica : “Come parte della sua campagna di responsabilità sociale, Burger King offre una ricompensa a ogni donna che si fa mettere incinta dalle stelle del calcio. ogni donna riceverà tre milioni di rubli e una scorta di hamBurger Whopper a vita. Avanti, crediamo in te!”. Il messaggio non è un fake o un meme creato ad hoc da qualche buontempone con dubbio senso dell’umorismo: si tratta di una campagna messa a punto dalla grande catena ...

Mondiali - bufera per una pubblicità Burger King : “Soldi alle donne russe incinte di calciatori” : Mondiali, bufera per una pubblicità Burger King: “Soldi alle donne russe incinte di calciatori” Burger King, nota catena di fast food, si era detta pronta a offrire hamBurger gratis a vita alle donne russe che avranno rapporti con i calciatori durante il Mondiale di calcio e da questi avranno dei figli. Una campagna pubblicitaria che […] L'articolo Mondiali, bufera per una pubblicità Burger King: “Soldi alle donne russe incinte di ...

Mondiali - Burger King ritira pubblicità su sesso con i calciatori

Burger King - la promozione choc : «40mila euro e panini gratis a vita per le donne incinte dei calciatori ai Mondiali». Poi le scuse : ... l'anno scorso, per un'offerta 2x1 era stata utilizzata una ragazza estremamente somigliante ad un'adolescente vittima di uno stupro diventato un caso di cronaca dal grande clamore mediatico. Burger ...

