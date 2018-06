Bruciati vivi perché abbaiavano troppo E' caccia aperta ai killer di Bobo e Lea

Cani Bruciati vivi a Sondrio : 5mila euro di taglia sul responsabile : “5.000 euro di taglia: questa è la somma messa sul capo del delinquente responsabile dell’incendio doloso che ha causato la morte di due Cani uccisi bruciati vivi ad Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio. I due Cani sono stati rinvenuti carbonizzati nella giornata di ieri dalla loro proprietaria. Secondo la prima ricostruzione il motivo per cui la mano ignota avrebbe appiccato l’incendio sarebbe da ricercare nel fatto ...

