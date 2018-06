: #Brexit: Bmw forse costretta chiusura Gb - CyberNewsH24 : #Brexit: Bmw forse costretta chiusura Gb - TelevideoRai101 : Brexit: Bmw forse costretta chiusura Gb - DLangiu : Dopo Airbus, anche #BMW avverte che la #Brexit potrebbe causare la chiusura di alcuni suoi stabilimenti nel Regno U… -

Bmw avverte: potrebbe esserea chiudere i suoi stabilimenti in Gran Bretagna se non potrà importare rapidamente e in modo affidabile componenti dall'Europa continentale dopo. Così Stephan Freismuth, manager della casa tedesca, secondo quanto riporta il Financial Times. "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto del nostro meglio e ci saremmo preparati a tutto, ma se alla fine la catena di forniture si ferma al confine allora non possiamo produrre i nostri prodotti in Gran Bretagna" sottolinea Freismuth.(Di lunedì 25 giugno 2018)