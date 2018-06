Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44%. Pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...