: Pubblicato il: 25/06/2018 09:37 Avvio di seduta negativo per le borse europee, ancora affossate dai timori di una g… - italianaradio1 : Pubblicato il: 25/06/2018 09:37 Avvio di seduta negativo per le borse europee, ancora affossate dai timori di una g… - italianaradio1 : Avvio in rosso per le borse europee, Milano -1,40% - CyberNewsH24 : #Borse europee in calo, Milano a -0,72% -

Avvio di settimana con segno negativo per le, penalizzate dai timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina da una parte e l'Europa dall'altra. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,78% a 21.730 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,74%. Londra -0,55%, Parigi -0,68% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1646 dollari e 127,57 yen.(Di lunedì 25 giugno 2018)