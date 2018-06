Borsa | Milano chiude in forte calo | -2 | 44%

Borsa : Milano affossata da timori dazi : ANSA, - Milano, 25 GIU - I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento ...

Borsa : Milano chiude in calo - -2 - 44% - : ANSA, - Milano, 25 GIU - Piazza Affari chiude in forte calo sui timori di un'escalation della guerra commerciale con i nuovi dazi previsti dagli Stati Uniti. Il Ftse Mib cede il 2,44% a 21.355 punti. ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 31% - : ANSA, - Milano, 22 GIU - Avvio in rialzo per Piazza Affari all'indomani. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,31% a 21.739 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano peggiore Europa con Fca : ANSA, - Milano, 21 GIU - Brutta giornata per Piazza Affari, andata peggiorando nel corso della seduta e che ha chiuso, più debole in Europa, con un calo del 2,02% dell'indice Ftse Mib a 21.673 punti e ...

Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa : Milano giù - spread a 232 : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini che minaccia di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sui migranti e segnala di voler smontare la riforma Fornero entro fine ...

Borsa Milano debole - vendite su banche e automotive : 'Se il mercato era stato rassicurato dall'intervista del ministro dell'Economia Tria, ci sta che queste notizie possano creare preoccupazione', commenta Alessandro Balsotti di JCI Capital. ** Le ...

Agroalimentare : a Milano nasce Cemi - Borsa internazionale per le commodity : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Organizzato dall’Associazione granaria di Milano, si terrà domani il primo Cemi-Commodities exchange Milano, Borsa internazionale dedicata a produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo delle commodity agroalimentari. L’evento riunirà produttori, trasforma