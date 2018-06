Bomba dal mercato | scambio Benzema-Lewandowski?

Martial alla Juventus/ Calciomercato - Bomba dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la Bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Passeggeri si rifiutano di uscire dall’aereo : Bombardati con aria condizionata - vomitano tutti : Passeggeri si rifiutano di uscire dall’aereo: bombardati con aria condizionata, vomitano tutti Il volo AirAsia da Kolkata a Bagdogra, in India, aveva un ritardo di oltre quattro ore. I Passeggeri non volevano uscire sotto la pioggia, quindi il capitano ha cercato di allontanarli portando l’aria condizionata al massimo. L’auto del video condiviso su Facebook, ha […] L'articolo Passeggeri si rifiutano di uscire dall’aereo: ...

Passeggeri si rifiutano di uscire dall’aereo : Bombardati con aria condizionata - vomitano tutti : Il volo AirAsia da Kolkata a Bagdogra, in India, aveva un ritardo di oltre quattro ore. I Passeggeri non volevano uscire sotto la pioggia, quindi il capitano ha cercato di allontanarli portando l'aria condizionata al massimo. L'auto del video condiviso su Facebook, ha parlato di un'esperienza "spaventosa".Continua a leggere

Salerno - pacco Bomba a giovane avvocato : grave in ospedale : Salerno, pacco bomba a giovane avvocato: grave in ospedale Salerno, pacco bomba a giovane avvocato: grave in ospedale Continua a leggere L'articolo Salerno, pacco bomba a giovane avvocato: grave in ospedale proviene da NewsGo.

Campania choc - pacco Bomba arriva a collaboratore del sindaco ed esplode : grave in ospedale : Delli Bovi non è impegnato in politica, ma è presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino Rovella. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si ha ancora idea del movente.

Campania choc - pacco Bomba arriva a collaboratore del sindaco ed esplode : gravissimo in ospedale : Un pacco bomba è stato recapitato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, a casa di Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato di 29 anni e collaboratore stretto del nuovo...

Campania choc - pacco Bomba arriva al Comune ed esplode : avvocato gravissimo in ospedale : Un pacco bomba è stato recapitato nel Comune di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Era indirizzato al Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato e collaboratore stretto...

Calciomercato Sampdoria - la Bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Annuncio Bomba dalla Francia : futuro Deciso! : ... ma è da mesi che non riusciamo a trovare un accordo - le parole di Philippe Lamboley - Penso che quando il Manchester United, ovvero il più potente club del mondo, non giunge a un accordo in otto ...

Clamorosa Bomba dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...

Panchina Real Madrid - Bomba dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

Calciomercato Juventus - la Bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Panchina Real Madrid - la Bomba dalla Spagna : “salgono le quotazioni di Allegri” : Panchina Real Madrid – Sono ore caldissime in casa Real Madrid, l’addio del tecnico Zidane dopo la terza Champions League vinta è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso è iniziato il toto-allenatore per i Blancos. Il nome considerato in pole è quello di Pochettino ma il Tottenham è un asso duro, per questo motivo secondo voci provenienti dalla Spagna, sta acquistando forza l’ipotesi Massimiliano Allegri che però deve ...