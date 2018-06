Bologna chiama Bergman

Inzaghi sbarca a Bologna : il sogno si chiama Europa League : E' passato un po' sotto traccia l'arrivo sulla panchina del Bologna di un tecnico emergente come Filippo Inzaghi , che nonostante il grande campionato in B con il Venezia, sconta ancora nella...

Maltempo - ‘bomba’ d’acqua su Bologna : decine di chiamate ai Vvf : Sono almeno una quarantina le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco di Bologna durante e dopo il forte acquazzone, che per piu’ di mezz’ora si e’ abbattuto questo pomeriggio sulla citta’. La ‘bomba’ d’acqua, che ha colpito soprattutto la zona di Casalecchio, ha creato gravi disagi sulle strade, dove in alcuni punti i rami caduti dagli alberi per colpa del Maltempo hanno reso difficile la ...