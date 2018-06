ilfattoquotidiano

: #Bimbi dimenticati in #auto, la #tecnologia potrebbe venirci in soccorso - MarcoScafati1 : #Bimbi dimenticati in #auto, la #tecnologia potrebbe venirci in soccorso - Cascavel47 : Bimbi dimenticati in auto, la tecnologia potrebbe venirci in soccorso - TutteLeNotizie : Bimbi dimenticati in auto, la tecnologia potrebbe venirci in soccorso -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Sta tornando – anzi, stando alle cronache, è già tornato – il periodo dell’anno in cui si verificano il maggior numero di abbandoni in. Vuoi per lo stress e la stanchezza di fine anno lavorativo, prima del riposo estivo, vuoi per i primi caldi che spossano, deconcentrano, confondono, ma accade sempre più spesso che i bambini venganoin, sotto al sole cocente e con alte temperature. Dimenticanze che, salvo rari casi, portano a tragici decessi. Avevamo già affrontato questo argomento e oggi ne parliamo nuovamente perché ci sono nuovi sviluppi. È lache ancora una volta ci viene in: è stato, infatti, ideato un sistema fotovoltaico che, installato sul tettino dell’, consentirebbe la ventilazione a chi è chiuso all’interno dell’abitacolo. Il suo funzionamento è tanto geniale quanto semplice: si tratta, infatti, di utilizzare la radiazione solare ...