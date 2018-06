Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore Non era vaccinata Il padre | “Ora che dice

Bimba non vaccinata muore a 6 anni di meningite - il padre : "Mia figlia portata via in quattro ore" : E' bastato un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all'appuntamento prefissato perché aveva un po' di ...

Siena - Bimba di 3 anni cade nel pozzo a 7 metri : la mamma si tuffa e le tiene la testa alta : bimba cade in pozzo nel Senese, salvata dalla mamma e da un passante. La donna l'ha tenuta con testa sollevata, l'uomo le ha recuperate entrambe. La bambina sta bene, solo una leggera ipotermia.Continua a leggere

Udine - cade dal balcone e fa un volo di quattro metri : grave una Bimba di 3 anni : Una bambina di 3 anni è caduta dal balcone di casa mentre stava giocando, facendo un volo di 4 metri. Era con la mamma al momento di quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Al vaglio dei carabinieri le cause. L'edificio pare fosse in ristrutturazione e privo di parapetto.Continua a leggere

Precipita dalla finestra di casa : Bimba di 2 anni illesa : Una bimba di due anni è Precipitata dalla finestra di casa, da un’altezza di circa tre metri, mentre giocava. La piccola è rimasta sostanzialmente illesa. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata a Camino al Tagliamento (Udine). Subito soccorsa la bambina è stata trasportata in elicottero in ospedale a Udine a scopo precauzionale. E’ stata tenuta in osservazione ma non ha riportato traumi. Secondo quanto ricostruito ...

Usa - Bimba di 3 anni salva la madre svenuta in strada : Usa, bimba di 3 anni salva la madre svenuta in strada La piccola è tornata a casa ripercorrendo la strada fatta, ha avvertito i nonni e li ha portati dove la donna si era sentita male Continua a leggere L'articolo Usa, bimba di 3 anni salva la madre svenuta in strada proviene da NewsGo.

Convince Bimba di 6 anni a seguirlo durante le nozze : la violenta nel bosco e la uccide : La piccola era coi genitori ad un ricevimento di nozze in India. È stata convinta dal uno dei camerieri a seguirlo nel vicino bosco e qui è stata stuprata e poi brutalmente uccisa a colpi di pietre in testa.Continua a leggere

Nola - violenza sessuale su una Bimba di 3 anni : 24enne ?in carcere : Ha abusato di una bimba di tre anni. Per questo, un giovane di 24 anni, è stato arrestato. Il givoane era in una casa insieme anche ad altre persone, poi rimasto solo in una stanza con la...

Abusi su Bimba di tre anni nel Napoletano : arrestato un 24enne : Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne Continua a leggere L'articolo Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne proviene da NewsGo.

Allarme a Bari - c’è un quarto caso di Seu : ricoverata Bimba di 2 anni - scattano i controlli : I medici rassicurano: "Non è in pericolo di vita". scattano però i controlli sugli allevamenti anche e soprattutto alla luce della scomparsa della piccola di 13 mesi di Lucera della scorsa settimana.Continua a leggere