Biathlon | le nazionali azzurre si dividono tra la Val Martello ed Anterselva | tappa a

(Di lunedì 25 giugno 2018) Continua la preparazione estiva per il quartetto del gruppo “élite” del team di, che oggi (lunedì 25 giugno) si recherà presso il centro CeRism di Rovereto (Tn) per una serie di test funzionali. In seguito gli azzurri si trasferiranno in Valper il secondo raduno collegiale, che si concluderà sabato 30 giugno, agli ordini dell’allenatore responsabile Andreas Zingerle e del tecnico Andrea Zattoni e che vedrà impegnati Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Secondo raduno anche per la squadra “A” e squadra “B” che si stanno allenando ad(Bz) fino a domenica 1° luglio nella “Arena Alto Adige”, sede dei Mondiali del 2020. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini, Saverio Zini e ...