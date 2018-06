Biathlon | Darya Domracheva si ritira! La stella bielorussa termina la carriera a 31 anni

oasport

: #biathlon Darya Domracheva si ritira! La fuoriclasse bielorussa termina la carriera a 31 anni - OA_Sport : #biathlon Darya Domracheva si ritira! La fuoriclasse bielorussa termina la carriera a 31 anni - FondoItalia : Darya Domracheva al passo d'addio. Si ritira una delle più grandi di sempre - sportface2016 : #Biathlon Darya #Domracheva annuncia il ritiro, lascia una delle biathlete più vincenti di sempre -

(Di lunedì 25 giugno 2018), una delle più grandi atlete della storia del, ha annunciato quest’oggi il ritiro dall’attività agonistica all’età di 31. La fuoriclassesegue quindi la strada del marito Ole-Einar Bjoerndalen, che aveva detto basta lo scorso aprile. Una scelta motivata dalla necessità di dedicarsi completamente alla famiglia ed in particolare alla figlia.nella conferenza stampa svoltasi a Minsk, ha infatti sottolineato come non sia riuscita a trovare un compromesso accettabile sia per seguire la crescita della propria bambina che per gareggiare ai massimi livelli.chiude quindi unare, in cui ha ottenuto sei medaglie olimpiche, di cui tre d’oro a Sochi del 2014 e l’ultima nella staffetta a Pyeongchang 2018, due titoli iridati e la Sfera di Cristallo nel 2015. L’ultima delle sue 34 vittorie individuali in Coppa del Mondo è ...