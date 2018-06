Bet Awards 2018 | Black Panther e Kendrick Lamar i gran vincitori Donald Glover la star

gqitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una diciottesima edizione all’insegna dell’equilibrio, quella dei Bet. La cerimonia istituita dal networkEntertainment Television per premiare gli afroamericani nei settori dell’intrattenimento (musica e recitazione) e dello sport si è svolta domenica 24 giugno al Microsoft Theatre, in linea con i pronostici. “Date a Cesare quel che è di Cesare”, sembra essere stato il filo conduttore della serata, che ha premiato l’ormai pigliatuttoe relativo protagonista Chadwick Boseman nelle categorie attoriali, Serena Williams e LeBron James nello sport. Nelle categorie musicali, Beyoncé e Bruno Mars si sono aggiudicati le statuette per i migliori artisti R’n’B. L’unico testa testa su cui era difficile pronosticare era quello trae DJ Khaled, entrambi favoriti: alla fine, il rapper di Compton si è ...