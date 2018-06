Berlusconi - vince centrodestra plurale : ... senza un chiaro riferimento di partito, espressione piuttosto di quella società civile che fatica a riconoscersi nell'offerta politica tradizionale. Questo fenomeno, molto forte sul piano locale, è ...

Berlusconi : "Vince centrodestra plurale" : 16.41 "Quello che vince è un centrodestra plurale,nel quale nessuna forza politica è autosufficiente:a un buon risultato della Lega si accompagna una forte affermazione di liste e candidati civici", dice il leader di FI, Berlusconi commentando il risultato dei ballottaggi. "Un fenomeno certamente positivo". Per Berlusconi c'è "la necessità di un rinnovamento e di un'apertura delle forze politiche nazionali,a cominciare dalla nostra,che devono ...

PREMIER M5S-LEGA/ Tra Di Maio e Salvini vince il Berlusconiano Carelli? : Trovato l'accordo M5S-LEGA. Il risultato finale è più giallo che verde. Salvini pensa soprattutto al proprio elettorato e si assicura una via di fuga. E Berlusconi rema contro. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:00:00 GMT)DI Maio-Salvini/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

Matteo Renzi chiama Matteo Salvini : 'Ma davvero non riuscite a convincere Silvio Berlusconi?' : No, le urne no. Ci sono due partiti che vedono con terrore un ritorno al voto prima o dopo l'estate: sono Forza Italia , oggi Berlusconi avrebbe svelato un sondaggio che dà gli azzurri al 12%, e il Pd,...

Governo - i timori di Renzi nella telefonata a Salvini : “Ma non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” : Quando tutto stava per precipitare, mentre il presidente della Repubblica affinava le frasi per spiegare con linguaggio felpato ai partiti e agli italiani quali sono i rischi di un voto tra luglio e ottobre, c’è stato un colloquio tra due insospettabili per tentare una soluzione in extremis, almeno nelle intenzioni di uno dei due. Matteo Renzi ha telefonato a Matteo Salvini, perché non poteva credere che davvero Lega e Movimento Cinque ...

Centrodestra - il retroscena sul vertice prima delle Consultazioni : vince Silvio Berlusconi - 'mandato di governo a noi' : Il Centrodestra unito dal presidente Sergio Mattarella : dal vertice mattutino a Palazzo Grazioli , secondo le ultime indiscrezioni Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarebbero usciti ...

Governo - Salvini 'tenta' Berlusconi : ecco l'offerta per convincerlo [LIVE] : 07:42 - Quella che si è appena conclusa è stata una notte di profonda riflessione per i protagonisti della coalizione di centrodestra. Due ore di vertice a Palazzo Grazioli nella serata di ieri non sono bastate per trovare un accordo che potesse soddisfare tutti. Ieri sera, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti avrebbero insistito fino a notte con Silvio Berlusconi, sottolineando ...

Berlusconi esulta : 'Il centrodestra unito vince' : 'Il centrodestra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia ...

Risultati Friuli Venezia Giulia - Fedriga vince Elezioni Regionali 2018/ Lega super - Berlusconi “M5s inadatti” : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, trionfo Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Vincent Bollorè - Marina Berlusconi : “In Tim si è comportato come Attila. Ma Attila aveva creato un impero” : “Il signor Bolloré non si è smentito neppure nel modo in cui si è comportato anche in Tim, perché ha usato la delicatezza e la compostezza di Attila. Soltanto che Attila poi un impero enorme era riuscito a crearlo”. Parola di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, che nel giorno peggiore per il finanziere bretone – fermato a Nanterre con l’accusa di corruzione – ha colto la palla al balzo per ...

VINCENT BOLLORÉ - FINANZIERE FERMATO PER CORRUZIONE IN FRANCIA/ Marina Berlusconi : "Si comporta come Attila" : FRANCIA, VINCENT Bollorè FERMATO e interrogato per CORRUZIONE: FRANCIA, FINANZIERE in custodia cautelare per tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:47:00 GMT)