Berlusconi | ' Il centrodestra vince ma nessuno è autosufficiente'

Ballottaggi - Berlusconi : 'Vince centrodestra plurale' - Di Maio : 'Risultati M5s straordinari' : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...

Berlusconi - vince centrodestra plurale : ... senza un chiaro riferimento di partito, espressione piuttosto di quella società civile che fatica a riconoscersi nell'offerta politica tradizionale. Questo fenomeno, molto forte sul piano locale, è ...

Comunali - Berlusconi : vince centrodestra plurale - M5s marginale : Roma, 25 giu. , askanews, Il centrodestra vince come forza 'plurale' e nessuno, nemmeno la Lega, è 'autosufficiente'. È l'analisi dei ballottaggi che Silvio Berlusconi affida a una nota. Il leader ...

Berlusconi : "Vince centrodestra plurale" : 16.41 "Quello che vince è un centrodestra plurale,nel quale nessuna forza politica è autosufficiente:a un buon risultato della Lega si accompagna una forte affermazione di liste e candidati civici", dice il leader di FI, Berlusconi commentando il risultato dei ballottaggi. "Un fenomeno certamente positivo". Per Berlusconi c'è "la necessità di un rinnovamento e di un'apertura delle forze politiche nazionali,a cominciare dalla nostra,che devono ...

Berlusconi vede Salvini Il Cavaliere rilancia l'unità del centrodestra : Verso le 17 alla villa di Arcore bussa Matteo Salvini. Era dal 4 maggio, prima del voto di fiducia al governo Conte, che non incontrava Silvio Berlusconi e sono stati giorni di freddo. Come per la delega alle Telecomunicazioni, quando le sue assicurazioni si sono rivelate vane.Con la sua visita il ministro dell'Interno dimostra di voler mantenere buoni rapporti con il leader di Forza Italia, anche perché come numero 1 del centrodestra il suo ...

Giorgia Meloni - il dato nascosto nelle elezioni : terremoto centrodestra - sorpasso su Silvio Berlusconi : Meglio di Nadal al Rolland Garros, queste amministrative, per una Lega che ha sigillato il proprio trionfo dentro e fuori la coalizione; e per Giorgia Meloni che ha ripreso a macinare consensi e che ...

Brunetta a Salvini : “Torna da noi - Matteo. Ricostruiamo centrodestra con Berlusconi. M5s? Degli scappati di casa” : “Forza Italia, forza centrodestra. Torna a casa, Matteo“. E’ l’appello rivolto a Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radicale, dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che spiega: “Berlusconi è quello che per primo capta i bisogni di un movimento, di un popolo, di un partito. Non basta la sua rieleggibilità, certamente necessaria affinché possano cambiare gli equilibri all’interno del centrodestra e ...

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini. Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...

Berlusconi - miracolo finito : il declino del centrodestra : Il centrodestra creato e forgiato da Berlusconi rappresentava stabilmente una parte decisiva del mondo sociale, non era solo uno stato d'animo o uno slogan. I suoi pilastri ideologici trasmettevano ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra c'era - c'è e ci sarà' : Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi di non voler votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte, è Matteo Salvini a tentare un ultimo tentativo di tenere ancora vivo il legame tra la Lega e Forza ...

CAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi - è ballottaggio Tajani-Renzi... : Salvini è al governo, Berlusconi all'opposizione, la Meloni si astiene. Uniti si vince, dicevano. Il CENTRODESTRA non esiste più, in realtà il successore c'è. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE-BIS/ La rivincita di Mattarella su M5s e Lega, int a L. GhelfiCHI SONO DAVVERO M5S & LEGA?/ "Vi racconto il mondo gialloverde visto da vicino", di G. Sapelli

Governo - Berlusconi : fedeli al centrodestra - voteremo no : "Per quanto ci riguarda noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centrodestra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e per ...

Centrodestra in crisi - Berlusconi preoccupato/ Forza Italia - parlamentari migrano verso maggioranza M5s-Lega? : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:37:00 GMT)