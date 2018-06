Benedict Cumberbatch nella prima immagine ufficiale di Brexit di Channel 4

Prima foto di Benedict Cumberbatch nella serie sulla Brexit - la star di Sherlock ha un nuovo look : Benedict Cumberbatch è il volto del manager della campagna Vote Leave, Dominic Cummings, nella serie drama britannica che esplora la Brexit, ovvero il processo d'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Secondo il Telegraph, le riprese sono appena iniziate, e la storia sarà ambientata principalmente durante il referendum che si è svolto il 23 giugno 2016. nella Prima foto di questa produzione di Channel 4, Benedict Cumberbatch si mostra ...

Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic - la serie con Benedict Cumberbatch da luglio in Italia : Sbarca finalmente in Italia la nuova serie con Benedict Cumberbatch: Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic. Dopo la buona accoglienza negli Stati Uniti, la miniserie ispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn, creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls, fa il suo debutto anche nel nostro Paese. Lo Sherlock del piccolo schermo veste i panni dell'omonimo protagonista, un tossicodipendente ...

Spamalot : Benedict Cumberbatch e Peter Dinklage nel musical dei Monty Python? : Il film sarà diretto da Casey Nicholaw , regista di spettacoli quali Mean Girls , The Book of Mormon e Aladdin , nominato a 10 Tony Award e vincitore del Tony come miglior regista nel 2011 per The ...

Benedict Cumberbatch sventa una rapina a pochi passi dal 221B di Baker Street - la residenza di Sherlock : A volte succede che la realtà superi la fantasia, e così è stato quando il The Sun ha riportato una notizia che ha dell'incredibile: l'attore Benedict Cumberbatch, famoso per il suo ruolo da protagonista in Sherlock della BBC, ha sventato una rapina a pochi passi dal 221B di Baker Street a Londra. Indirizzo che, con una precisione quasi inquietante, corrisponde alla storica residenza del detective uscito dalla penna di Arthur Conan ...

Benedict Cumberbatch : «Accetterò solo progetti in cui le donne verranno pagate quanto me» : enedict Cumberbatch sceglie di prendere una posizione netta a favore delle stelle di Hollywood, quelle che si battono in prima linea a suon di Me Too e Time’s Up, quelle che, come Michelle Williams in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, percepiscono un quinto del compenso dei colleghi uomini. «Il pari trattamento economico e un posto al tavolo che conta sono i cardini centrali del femminismo», spiega il volto di Sherlock a Radio ...

Benedict Cumberbatch : 'Parteciperò solo a progetti dove le donne saranno pagate quanto gli uomini' : ... come The Crown , Westworld , Jurassic World - Il regno distrutto e Tutti i soldi del mondo , dove Mark Wahlberg è stato pagato addirittura 1500 volte più di Michelle Williams per i reshoot post- ...